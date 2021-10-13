一田｜大埔店新裝開業激減設輕食8專區　和食秋祭推介黑毛和牛$99

一田超市大埔店已於今日（13日）正式回歸！闊別4個月，一田大埔店已經完全改裝，以清新森系自然休閒風為主題，亦引入輕食專櫃，有別於以往的大埔店。開幕同時更與日本駐港領事館合辦「一田和食の秋祭り」，大量秋天當造食材都以優惠價發售，記者亦精選了一些抵買推介，以下逐一介紹！

攝影：余曉彤



一田超市大埔分店可算是區內的大型超級市場，而且深受街坊歡迎，記者昨日（12日）眼見每5秒便有街坊詢問職員是否開業，可見大家相當期待。以往的大埔店都是一貫的傳統超市模式，改裝過後選擇則比以往更多。

闊別4個月，一田超市大埔店於10月13日新裝開業。

除了保留超級市場外，新裝後最吸引的是引入了不同的輕食專區，如主打章魚燒的「匠工房秀吉」、和風家常便當「彩SAYA」、沙律吧「FRESH KITCHEN」、蛋糕甜品「Italian Tomato」等8間輕食店，各有特色。

按下圖了解不同輕食專區：

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超市各區規劃

從正門入口走進超市，第一眼便是各式各樣的蔬菜生果，右口邊佈滿琳瑯滿目的伕類及急凍海鮮。再往左邊走便是一欄凍櫃售賣乳製品及急凍食品，而超市中間位置則是零食、咖啡茶類、最吸引記者的是有一行貨架是即食麵牆，有多款來自世界各地的麵食。

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除此之外，新裝開業最關心的當然是不同優惠，記者主要精選了日本產的生果、海鮮，當中更有不少屬和食秋祭產品，如日本各縣的番薯，選擇至少5款以上，同時亦有秋天當造的栗子零食。

單單是日本番薯的選擇已經有至少5款以上。

請按圖看日本水果及蔬果推介：

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請按圖看肉類、海鮮等：

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請按圖看零食、醬料、飲品等：

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開店有禮限定南瓜造型野餐袋

一田大埔店重開當然有限定禮品，由即日至31日於一田超市（大埔）單一購買超市貨品淨額滿$580或以上，即可獲贈限定開店紀念品「秋日南瓜野餐袋」一個。另外，由10月13日至21日在大埔超市分店購買超市貨品淨額滿$150或以上，隨發票即送$30百貨現金券。

一田大埔店開店限定紀念品「秋日南瓜野餐袋」。（不含貨品）

一田超市（大埔）

地址：香港大埔安邦路8號大埔超級城B區2樓

營業時間：9:00am - 10:00pm

