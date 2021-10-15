三色豆｜三色豆很討厭？大廚自創三色豆煎魚餅救局　網民反應係…

三色豆對很多人都說都是「不受歡迎食物」之一，網上甚至有「反三色豆大聯盟」、「靠北三色豆」等群組出現，不少港台網民都對它十分厭惡。而台灣名廚詹姆士日前拍片，指自己接到一個任務，就是挑戰讓三色豆變好吃，結果他把三色豆混合魚漿，再製成三色豆煎魚餅，到底網民反應又是如何？



三色豆讓不少人叫苦連天，有人每次食飯見到三色豆都要挑走，對它避之則吉。除了創作出多張梗圖外，甚至有網民打趣問：「當你登山遇難缺糧時，發現山上有人丟了一包萬惡三色豆時，你是死也不吃，還是感謝三色豆賜你活路呢？」而台灣名廚詹姆士日前就拍片，影片主題是「挑戰把三色豆變好吃？」他在片中也很誠實地說：「大家只要看到三色豆就覺得不想吃……」靜了半响後，他再補充：「我也是。」除非是餓到不得了的情況，他才會吃三色豆。而他在影片分享了一個自創「三色豆魚漿煎餅」食譜，表示可以一洗網民對三色豆的壞印象。

詹姆士說三色豆讓很多人討厭，而自己也是肚子很餓才會吃。（YouTube截圖：詹姆士姆士流官方專屬頻道）

其實三色豆起初出現的原意是好的，它創於1930年代，由於在天氣寒冷的地區，許多蔬菜皆難以種植和生長，為了使寒冷地區的人都能食到營養而衛生的蔬菜，在當時發明冷凍技術的美國人Clarence Birdseye，遂把紅蘿蔔、粟米和青豆急凍起來，創出三色豆。然而，不少人都嫌三色豆冇味、討厭紅蘿蔔和青豆的口感，更表示連本來好吃的粟米粒都被拖垮，失去香甜多汁的味道。詹姆士是台灣的人氣名廚，有許多支持者，究竟他的三色豆煎魚餅，真能扭轉大眾對三色豆的既有印象嗎？

詹姆士在影片裡說，三色豆沒那麼可怕。（YouTube截圖：詹姆士姆士流官方專屬頻道）

詹姆士的三色豆魚餅食譜十分簡單，只是把魚漿、三色豆、芫荽和其他調味料混合一起，搓成餅狀再煎，並配上日式鰹魚醬汁。他解釋：「我把三色豆混入魚漿中，降低不討喜的味道，再加上一個甜甜鹹鹹的醬汁，結果意外的不錯，試試看吧！」要是家中的小孩不吃三色豆，還可把它們再切細一點再混和。而在烹調過程中，他還示範了煎魚餅更彈牙的小貼士。

請按下圖睇三色魚漿煎餅的材料、製作步驟和貼士：

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煎好後，詹姆士馬上試食。他說魚餅是焦香帶魚香的感覺，很不錯，認為大家試完這道菜後一定會愛上三色豆，因為魚餅的口感像是扎實的天婦羅，魚漿的口感已超越三色豆，咬下去滿嘴都是魚香。

詹姆士說魚餅焦香又扎實，魚漿的口感超越了三色豆。（YouTube截圖：詹姆士姆士流官方專屬頻道）

網民反應兩極

影片一出後，網民即群情洶湧，有人說儘管魚餅看來很好吃，但感覺挑走三色豆會更好吃，也有人直接反駁詹姆士，說他這樣不是讓三色豆變好吃，反而是讓魚肉變難食。此外，有人則指詹姆士的套路，無非就是讓三色豆的存在感變低，讓人悄悄吃下了都不知道。不過，也有些人為三色豆護航，表示其實三色豆並沒有那麼難吃，用來炒飯也很可以接受。此外，有網民留意到，這道菜同時有三色豆跟芫荽兩種很多人不喜歡的食材，還說：「這道菜直接挑戰了兩個族群～討厭三色豆跟討厭香菜的～」也有人突破盲點問：「等等，既然都有魚漿，為什麼不把三色豆跟魚漿一起打成泥就好了？」

請按下圖睇網民留言：

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三色豆極有益 營養師：急凍可鎖住抗氧化物

不過，你愛不愛三色豆也好，其實它確實蠻有營養。註冊營養師高敏敏也曾為三色豆平反，指紅蘿蔔、粟米、青豆的營養價值各有千秋，如紅蘿蔔的維生素A、β胡蘿蔔素可護眼，守護黏膜健康 增強保護力；青豆蘊含膳食纖維，用它代替精緻澱粉，對紓緩便秘有幫助。至於粟米，其葉黃素、玉米黃素，對於經常用眼的上班族、低頭族，更是不可或缺。她還說：「只要適當攝取，三色豆營養超越你的想像！」不少人對冷凍蔬菜有偏見，但高敏敏營養師則表示：「其實急凍可以把營養素和抗氧化物鎖住，一樣能吃進營養，也讓煮飯變得更快速、方便，也讓料理色彩豐富了。」