飲食熱話｜台民眾搶購超市糧食獨留三色豆　營養師推3種加料食法

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-05-20 15:02

早前台灣雙北市疫情警戒升至第三級，大量民眾湧入超市搶購食品，即食麵、罐頭、冷凍食品幾乎一掃而空，但有網友分享，空蕩蕩的冷凍櫃裡竟獨留一包包的「三色蔬菜」乏人問津，引來不少網友共鳴。

絕對不買三色蔬菜？營養都錯過了！

三色蔬菜又被稱為「三色豆」，是不少台灣自助餐店或便當店常見的菜色。台灣營養師夏子雯笑說，三色蔬菜大多是以粟米、紅蘿蔔和青豆仁（豌豆仁）組成，可能有些人不喜歡青豆的味道，或是不喜歡紅蘿蔔的口感比較硬，才會一看到三色蔬菜就退避三舍。

大量民眾湧入超市搶購食品，即食麵、罐頭、冷凍食品幾乎一掃而空，但有網友分享，空蕩蕩的冷凍櫃裡竟獨留一包包的「三色蔬菜」乏人問津，引來不少網友共鳴。（fb「路上觀察學院」圖片）

▼三色豆營養（點擊下圖看清！👇👇👇）

夏子雯認為，疫情期間如果買不到新鮮蔬菜，三色蔬菜其實是不錯的配菜選擇；以紅蘿蔔來說，它富含β-胡蘿蔔素，能合成維他命A，有助於修復上皮黏膜細胞，是維持免疫力的好幫手。

而青豆仁富含維他命A、B雜、C、膳食纖維；粟米則有葉黃素、玉米黃素，有助於吸收藍光、保護黃斑部，尤其疫情期間長時間待在家，免不了滑手機看電視，此時吃一些粟米有護眼效果。

3種加料吃法 美味又營養均衡

不過夏子雯提醒，青豆仁和粟米主要的營養素是澱粉，如果同一餐有吃三色蔬菜，就要注意少吃一點主食。疫情期間可以買到的食材比較有限，而三色蔬菜中因已含有澱粉及蔬菜，她建議3種料理方式，只要多加1樣食材，就能讓三色蔬菜變美味又營養均衡：

1. 三色蔬菜炒蝦仁 2. 三色蔬菜炒毛豆 3. 三色蔬菜炒蛋、烘蛋

夏子雯說明，蝦仁、蛋和毛豆都是富含蛋白質的食材，多加一味就能讓營養更均衡；她特別推薦炒蛋或烘蛋給不喜歡三色蔬菜的人，用蛋液包覆三色蔬菜，可以減少三色蔬菜獨特的味道和口感；也可以搭配洋蔥、冷凍椰菜花等吃起來甜味高的蔬菜，口感更豐富美味。

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