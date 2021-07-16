三色豆營養｜三色豆難食犯眾憎？補眼抗炎4大好處去除雪味超簡單

三色豆營養豐富，卻容易被人忽視或嫌棄。三色豆包括紅蘿蔔、青豆和粟米，原來只有其中一種屬蔬菜類。香港三色豆關注組有3千多名成員，你有沒有入組？



三色豆被很多網友稱為一道菜中的「老鼠屎」，但受關注人數也近3千人，比肉餅關注組的人數更多。（馮嘉雯攝）

早前台灣新冠肺炎個案急增，市民紛紛到超級市場搶購物資及糧食，貨架空空如也，卻唯獨三色豆存貨充足，無人問津。網民笑言：「即使世界末日，三色豆都不缺貨。到底要餓死？還是吃三色豆？」早前，社交平台有#世界上不該存在的食物challenge，三色豆名列前茅。

早前台灣新冠肺炎個案急增，市民紛紛到超級市場搶購物資及糧食，但三色豆卻完全沒人購買。（台灣今日新聞）

急凍三色豆營養組合

急凍三色豆，在當初是「驚世」發明，是對人類可持續依靠營養生存的巨大貢獻，卻有時被稱為「沒有誠意的配菜」，口感又太差。三色豆是眾多冷凍蔬菜的一種組合，在外國常見的急凍蔬菜還有西蘭花、四季豆及菠菜等。三色豆在1930年由美國人Clarence Birdseye研發，目的是為了在蔬菜難以生長的寒冷地區，亦能提供具營養和衛生價值的食物。譬如在北歐地區等氣候嚴寒，很難種植蔬菜，三色豆便是良好的營養蔬菜。

三色豆的發明，目的是為了在蔬菜難以生長的寒冷地區，亦能提供具營養和衛生價值的食物。（網上圖片）

但是，亦有人質疑急凍蔬菜會否沒有營養？急凍三色豆的售價比新鮮蔬菜低，卻少人問津，事實是它們的營養價值不比新鮮蔬菜少。三色豆的3大主角，紅蘿蔔、青豆及粟米，除了紅蘿蔔屬蔬菜外，青豆和粟米含有豐富的澱粉，屬於全穀雜糧類。

按圖了解三色豆的4大健康好處︰

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1.促進腸胃蠕動

2.有助眼睛健康

3.助抗慢性炎症

4.增強骨骼健康



三色豆如何煮得好吃？

三色豆難食的原因，是否認為它們有太大陣雪味？想去除雪味，嘗試用水浸三色豆至完全解凍，期間換幾次水，雪味便消失。之後用鹽水汆水，瀝乾，可跟白飯、雞蛋、蝦仁或肉碎一起炒，想味道更添香濃，不妨加些許牛油一起炒至三色豆表面焦香。在西餐食譜中，有時將三色豆配免治牛肉、洋蔥和上湯一起煮成肉醬，面層放上薯蓉，製成牧羊人派（Shepherd's pie）；或將三色豆加入上湯，配番茄及洋蔥，快速製成「紅湯」。

【同場加映】入廚貼士︳蔬菜汆燙後冷凍保鮮期延長3周 凍齡蔬菜營養更高！

按圖有科學解釋，了解更多冷凍蔬菜的營養︰

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參考資料︰SFGATE/三立新聞網