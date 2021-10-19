一田購物優惠日2021｜網上率先買1折起　$300名牌廚具套裝6大組合

每年11月都是大減價的日子，而一田百貨將舉行本年度第二次的「一田購物優惠日2021」，門市於11月24日才正式展開，但eShop已率先開賣！記者就精選了半價以下的廚具、零食、飲料、家品等，保證抵買！



「一田購物優惠日2021」跟以往一樣在門市舉行優惠日（11月24日至30日）前，eShop會率先開賣，於10月20日至10月31日讓大家在網上掃貨。減價貨款多達1,500種，當中更低至1折，最重要的是現時上eShop已經可以預覽各類減價產品，好讓大家預先bookmark定心水貨物在開賣日（20日）搶到手。過千款貨品眼花撩亂，於是記者先進行了一輪格價，精選出過半價以下的產品，如2折鍋具、5折糧油、1折刀具等等。

「一田購物優惠日2021」於11月24日正式展開，不過eShop將於20日率先開賣。（資料圖片／歐陽德浩攝）

一田購物優惠日網上版一如以往，有幾天都有「每日限定精選」，貨品都是以超低價發售如伊瑪牌健康空氣炸鍋由$799減至$299，低至37折。另外，更有一個「$300驚喜優惠」當中1/3貨品是廚具用品， 其中FISSLER迷你鍋具3件套裝，一套煲具足以應付日常煮食所需，也只售$300，於10月20日至10月31日登場。

按圖看「$300驚喜優惠」（10月20日早上10點開售）：

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請按圖「每日限定精選」（10月21日、10月22日、10月25日早上10點開售）：

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廚房用品、家電

廚房用品中，刀具、鍋具等等都是減價減得最多的一類，大大小小的煲具都一同勁減，雪平鍋以2折發售，實用之餘更是日本製造，非常抵買！

請按圖看減價的鍋具、刀具、砧板、餐具：

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不愛鍋具的也可以看看家電類，氣炸鍋、慢煮棒、濾水器等，它們價位素來都是比較高不過在今次的一田購物優惠日一樣減價，平至3折！

請按圖看減價的家電、氣炸鍋、濾水器等：

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超市食品

超市的減價幅度不及廚房用品，但細心尋找仍然有5至7折的貨品，包括日本拉麵、烏冬、油等，最為吸引的是日本香米，一包5公斤的售$168比原價平了$160，對於不常減價的米來說真的是超抵買！

請按圖看圾超市減價的急凍食品：

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請按圖看超市減價的糧油、調味料：

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零食、飲品或其他食品

對急凍食品、主量沒興趣？零食飲品類一樣都勁減，即睇以下精選的商品！

請按圖看超市減價的零食、飲品、餅乾、健康食品：

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一田購物優惠日2021（網店）

優惠期：2021年10月20日-10月31日

詳情：https://eshop.yata.hk/index.php/

