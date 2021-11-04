Green Common感謝祭｜雙11優惠純素沙律醬$1！全新新吞拿一樣減

11月是「世界純素月」，Green Common為鼓勵更多人食素，就在本月舉行限定感謝祭優惠，門市及網店更同步推出買一送一及正價產品88折優惠等，連全新推出的OMNI新吞拿都有減價優惠。此外，適逢「雙11」臨近，指定日子凌晨起會有$1、$11、$111的限定優惠組合。



Green Common早前引進OmniFoods的新海鮮系列產品「OMNI新吞拿」，由非基因改造大豆獨有配方製成，不含水銀，而且跟傳統罐頭吞拿魚一樣，可常溫保存，一拉開罐即可食用，可用來作三文治、做壽司、配餅乾等等，亦可加熱煮意粉。平時食的吞拿魚含奧米加3等營養，而新吞拿亦有奧米加3-ALA和奧米加3-DHA，據指其多元不飽和脂肪含量，媲美市面上的罐裝吞拿魚。

每100克OMNI新呑拿含450毫克奧米加-3 ALA及120毫克奧米加-3 DHA，另外含豐富蛋白質，能提供膳食纖維，而且低飽和脂肪和零膽固醇。（Green Common）

這款全新產品11月4日率先於網店上架，原價$23.9一罐，現時只需$16.9，每人限購4罐，至11月中旬即於門市有售。

請按下圖看3款「買一送一」產品：

而上述提到的OMNI新吞拿，在Green Common門市餐廳亦有優惠，包括由它製成的「新吞拿芝味螺絲粉」、「新吞拿芝味餡餅」等，皆有88折優惠，另外未來漢堡等部分指定菜式亦有半價！而部分零售產品，亦會以低至半價發售。

OMNI新吞拿（植物吞拿魚）11月4日於網店上架，門市則11月中旬上架。

請按下圖看Green Common門市餐廳減價菜式及產品：

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由於「雙11」臨近，Green Common網店特別推出一系列與「11」相關的獨家優惠，網店在11月4、11、18日共3天，將推出「$1、$11、$111」3 款一日限定優惠組合，各個優惠組合每日限量100套，由凌晨零時起即可搶購，售完即止。

請看11月4日的限定$1、$11及$111優惠（其他日子的優惠留待當日公佈）：

Green Common 感謝祭 x 11.11 放縱時光

日期：11月4日-25日

查詢熱線：3855 5100

網站：https://www.greencommon.com/

