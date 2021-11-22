滷豬腳做法｜肉嫩Q彈全靠一種飲品　唔用可樂啤酒3大貼士色香味全

秋冬乾燥易致皮膚又痕又乾，喝水可助保濕，女士也喜歡骨膠原食物，補充肌膚彈性。豬腳、豬手充滿膠原成分，用滷汁烹調，不只味道濃郁，焦糖色澤使滷豬手/豬腳更誘惑吸引。



台灣有廚藝達人本來習慣用可樂來滷豬手/豬腳，但有了孩子後，怕可樂裡的添加物和咖啡因影響小朋友健康，於是試用冰糖和無糖的有氣水（Sparkling Water）取代可樂，意外地發現豬手/豬腳的肉質十分軟嫩，膠質部分更充滿彈性。

台灣廚藝達人的古早味滷豬腳，用有氣水、冰糖取締可樂，效果十分理想。（babynina.tw IG 圖片 ）

有氣水冰糖醬油滷豬腳 軟嫩Q彈效果驚艷

據原文資料，這道「古早味滷豬腳」的獨門秘訣最驚喜之處是利用了有氣水，台灣稱為氣泡水，樓主認為它少了可樂的添加物，還能軟化肉質，效果讓人驚艷。此外，提醒滷汁約要比平常吃的稍鹹，豬腳才會入味。上色同時用到黑豆醬油及金蘭醬油，比例各半，色澤到位。用此法製成的滷豬腳，口感軟嫩，豬皮及膠質部分非常有彈性。

按圖有「古早味滷豬腳」的做法︰

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食譜來源︰babynina.tw IG

點擊下圖可參考最乾淨洗豬骨、豬腳及排骨的方法︰

氣泡水梳打水有什麼分別？

氣泡水（Sparkling Water）與梳打水（Soda Water）、碳酸水（Carbonated Water）相似，都是在水中打入二氧化碳，水隨即含碳酸，這一種弱酸性物質，水經過碳酸化後便產生氣泡，類同於汽水，口感清爽。市面有氣泡水機產品，用家可在家中自製有氣水，除了二氧化碳之外，自家製的有氣水沒有額外添加任何礦物質，跟坊間銷售的沒有太大分別，自製的有氣水更沒有額外添加劑。梳打水是有氣水的一種，不過梳打水，除了含二氧化碳，另有碳酸氫鈉、磷酸二鈉或其他添加劑等。含碳酸的飲料一般來說能軟化肉質，分解肉筋的纖維，讓肉質變軟嫩。

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參考資料︰babynina.tw IG /《我愛全聯-好物老實説》FB /早安健康