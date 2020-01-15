【阿爺廚房】蒸大魚奶白色魚湯實用貼士　燜豬手四大香料爆升香味

《阿爺廚房》第21-25集家常菜實用貼士，包括蒸魚如何容易熟透身？魚湯如何變奶白色？新年菜必食豬手，寓意橫財就手，如何燜至晶瑩又腍身？簡單總結鼎爺入廚貼士重點。

《阿爺廚房》第四輯快近尾聲，所炮製的菜式看來比前幾周難學。不過，仍有好幾道簡單的家常菜適合煮婦們參考。快到農曆新年，上回為大家搜羅白灼蝦、蔥油雞等過年菜，今次不得不提新年必食賀年菜「燜豬手」，鼎爺的「栗子燜豬手」登場時閃閃生光，圓渾油亮的栗子不比軟腍豬手失色。當然一尾魚象徵年年有餘也不可不學，逢新年必食大魚，不過要蒸得透身，黏住魚骨的肉也可熟透，雪白不見紅，原來這樣6步驟處理便可以了。想要煮魚湯，快速變奶白色又不腥，原來十幾分鐘就搞掂！

鼎爺的栗子燜豬手，用上薑蔥蒜外，還加入甘草、八角、桂皮及陳皮，大大提升香味。（阿爺廚房影片截圖）

觀眾如果想更詳細學習每道菜及留意烹調時的細節，請自行重溫節目。以下是我們精選的《阿爺廚房》實用入廚貼士，包括新年必學的（一）蒸魚（厚身的魚）、（二）奶白色魚湯、（三）栗子燜豬手；及3款家常菜做法︰乾炒米粉、家常菜飯、茹香茄子（素食版魚香茄子），請點擊下圖看要點︰

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以下亦可快捷重溫【阿爺廚房】的實用入廚貼士及家常菜示範，包括（16-20集）剪蝦挑蝦腸、白灼蝦做法、揀靚鮮雞、蔥油少爺雞做法及麻婆豆腐做法︰

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（11-15集）粟米汁、阿陀拉艦（蝦米節瓜炒粉絲）、節瓜蜆肉湯、無花果蜜汁豬扒、油鹽水花蛤、肉粒荷豆炒飯（節目中的正式菜名為「珧香梅花肉飯」）︰

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（6-10集）雞腿菇炒象拔蚌、懷舊版苦瓜炒蛋、大豆芽炒肉鬆、火腩蝦乾爆炒大豆芽、唊醋大盆雞做法的必勝秘訣︰

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及（1-5集）蒸蛋、滑蛋炒牛肉、蒸肉餅飯、郊外油菜（芥蘭）、廣東雲吞、燉雞汁（驚喜版）的實用貼士︰