AEON｜旺角店百日祭優惠　日本刺身帶子55折越光米2公斤慳$30

AEON STYLE旺角店不知不覺已進駐家樂坊100日，因此店內舉行為期10日的「旺角百日祭」，雖然店內的減價貨品種類不及之前的「均一價」、「11.11瘋狂購物日」多，但當中都有不少食品類如生果、凍肉等，住附近街坊不妨留意！



今年8月AEON STYLE正式進駐家樂坊，當中包括一樓全層及部分地面樓層，儘管對這分店的評語好壞參半，但無疑成了旺角市中心的大型超級市場，方便了附近的居民。AEON STYLE為慶祝進駐旺角100日，舉行了「AEON STYLE 旺角百日祭」大減價，如2公斤的富山縣産越光米由$99減至$69；沖繩脆皮腸由每包原價$19.9減至$30兩包。

請按圖看「AEON STYLE旺角百日祭」的減價食品：

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限定自家品牌福袋$98

在百日祭期間，AEON推出自家品牌「TOPVALU」福袋，內含7件貨品，主要是以即沖或是食品方便包為主，原價總值$131.3。

「AEON STYLE 旺角百日祭」限定福袋$98（原價總值$131.3）

請按圖看限定福袋內含貨品：

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除食品外，減價貨品還有家品、抱枕、護膚品等，請按下圖睇精選減價貨品清單。

AEON STYLE 旺角百日祭

日期：11月19-28日

地址：九龍旺角登打士街56號家樂坊地下B號舖及一樓全層

營業時間：10:00-21:00

