辦年貨｜蘿蔔糕年糕臘味4大傳統賀年食品　$550鮑魚禮盒最得體

農曆新年尚有不足一個月便到，除了打掃家居之外，又要準備辧年貨，購買應節食品、賀年禮物等。傳統節日傳統食品最受歡迎，不少品牌均推出蘿蔔糕、年糕、即食鮑魚、臘腸等禮盒，無論用作招呼親友或送禮都同樣應節又得體。



尊貴禮盒 低溫慢煮南非鮑魚

拜年送禮講心意也要夠體面，講到體面，莫過於鮑魚禮盒。翠園南非鮑魚賀年禮盒，一盒4件裝，選用來自南非的上乘鮑魚，以秘製湯汁長時間低溫慢煮而成。低溫慢煮能保留鮑魚的水分、味道及色澤，令口感更鮮嫩彈牙，絕對是送禮自用的佳品！

南非鮑魚禮盒（每盒4件）

原價：$678

特價：$550（2月1日前，指定分店包括美心皇宮、翠園、翠玉軒、八月花、八月居、八月小品）



傳統糕點 拜年宴客必備蘿蔔糕、年糕

美心：瑤柱蘿蔔糕

農曆新年又豈可沒有傳統糕點看門口？美心瑤柱蘿蔔糕以足半底清甜白蘿蔔肉，切成條狀後再加入上等北海道瑤柱、臘味及蝦米，每底蘿蔔糕餡料分量十足，入口啖啖鮮甜美味，無論蒸煮或香煎都是拜年宴客最佳食品。

東海堂：北海道元貝蘿蔔糕

東海堂亦推出北海道元貝蘿蔔糕，在清甜的蘿蔔絲中同樣加入上等北海道元貝和臘肉，足料之餘，亦保留了元貝的鮮甜濃郁。

翠園：金腿瑤柱蘿蔔糕

翠園的金腿瑤柱蘿蔔糕，無論材料、火候均由師傅嚴格監控，讓蘿蔔保留軟糯口感，但不致於完全溶化，配上醇香煙韌的金華火腿，提升蘿蔔糕的鹹香風味，再配以鮮味十足的北海道瑤柱、爆香臘味、蝦米等多款矜貴海味，令蘿蔔糕在口中展現多種層次。

按圖看美心、東海堂、翠園蘿蔔糕：

美心瑤柱蘿蔔糕

原價：$177

特價：$132（2月1日前）

滙豐7折價：$123.9



東海堂北海道元貝蘿蔔糕

原價：$165

特價：$120（2月1日前）

滙豐7折價：115.5



翠園金腿瑤柱蘿蔔糕

原價：$258

特價：$193（2月1日前）

滙豐7折價：$180 .6



應節年糕 好事成雙福臨門

拜年送禮以示誠意外，也是給對方的一份祝福。美心推出「四喜臨門年糕禮盒」和「好事成雙年糕禮盒」，前者包括金腿瑤柱蘿蔔糕、芋頭糕、椰汁年糕及馬蹄糕，而「好事成雙年糕禮盒」則包含了金腿瑤柱蘿蔔糕及椰汁年糕，齊備多款賀年糕點，方便選擇多，毋須到處張羅。

美心四喜臨門年糕禮盒

（包括金腿瑤柱蘿蔔糕約500 克、芋頭糕約500 克、椰汁年糕約550克及馬蹄糕約500 克）

原價：$363

特價：$269（2月1日前）

滙豐7折價：$254.1



美心好事成雙年糕禮盒

（包括金腿瑤柱蘿蔔糕約600克及椰汁年糕約600克）

原價：$285

特價：$210（2月1日前）

滙豐7折價：$199.5



臘味禮盒 4款臘腸膶腸肥瘦比例悉隨尊便

「凍凍哋、食臘味」，每逢天氣轉冷，販售煲仔飯的餐廳一定會大排長龍，人山人海，尤以臘味煲仔飯最受歡迎，臘味當然不只炮製煲仔飯，還可入饌做小炒、整蘿蔔糕等。美心推出了多款臘腸禮盒，包括皇牌「特瘦臘腸禮盒」、「古法臘腸禮盒」。「甘香膶腸禮盒」及「臘腸二人世界系列 」，每款均以獨立真空包裝，方便衞生。

「特瘦臘腸禮盒」選用了優質豬肉，以85%瘦肉15%肥肉比例調製，而「古法臘腸禮盒」則以黃金3：7肥瘦比例製作而成，兩款臘腸都甘香而不油膩。若然喜歡甘香肥美的口感，亦可以品嚐「甘香膶腸禮盒」，以精選鴨膶及優質豬肉製造。另外，美心亦全新推出「臘腸二人世界系列 」，選用高質瑤柱及黑蒜，搭配優質豬肉加工製成，兩款都口感濃郁，令人回味無窮！

按圖看美心多款臘腸禮盒：

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皇牌「特瘦臘腸禮盒」

原價：$223

特價：$172（2月1日前）

滙豐7折價：$156.1



「古法臘腸禮盒」

原價：$223

特價：$172（2月1日前）

滙豐7折價：$156.1



「甘香膶腸禮盒」

原價：$223

特價：$172（2月1日前）

滙豐7折價：$156.1



「 雙式臘腸 二人世界 」

原價：$90

特價：$69（2月1日前）

