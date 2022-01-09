飲食熱話｜疫情令人無耐性？調查顯示7成消費者不想等超過5分鐘

疫情加速科技運用、外賣比例、更讓消費者不敢在單一地點停留，一切「速度」有更高期待。



外賣崛起！38%現場客人感到受忽略、45%不悅等更久

首先，外賣外送興起，讓內用現場亂了陣腳。全球45%消費者認為現場用餐的人等更久，而且38%認為業者比較重視線上訂單，因此忘記消化現場人流。

因此美國速食、餐飲業者開始包括雲狄斯漢堡（Wendy’s）、福來雞（Chick-fil-a）在2021年開始蓋起雲端廚房、紐約潮流漢堡品牌Shake Shack 也終於在 2021年11月開了首家唯一得來速店面。

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2021年美國得來速反而變慢！全球過8成消費者不想等超過5分鐘

再來，甲骨文調查發現，因為外賣比例變高，消費者對於速度有更高要求：超過20%消費者無法在得來速等超過2分鐘、超過8成無法忍受在得來速等超過5分鐘。就算是在櫃檯點餐，也有約75%對於超過5分鐘等候，感到不耐煩。而且，其實2021年美國得來速的速度不增反減，根據SeeLevelHX統計，慢了26秒，因為大家為了快速、方便，反而得來速客人變多了。

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全球59%線上點餐會花更多錢！中國、阿拉伯、墨西哥排名第一

為了快速，不少餐飲業者用App或網路做線上先點餐。全球平均59%人透露如果可以「線上訂、現下取」餐，他們會花更多錢。值得注意的是，全球63%消費者認為這項服務對用餐體驗大有幫助，44%認為這會讓他們品牌忠誠度更高，59%人透露如果可以先線上點餐餐，他們會花更多錢 ，尤其是在發展中國家特別明顯，例如中國排名最高（80％）、阿拉伯居次（76%）、墨西哥（69%）第三。反而是在已開發國家，民眾不會因此多花錢，比如法國、澳洲都只有不到半數消費者表示會因為線上訂餐，花更多錢。

也就是說，疫情下消費者對於餐飲業速度，不管是內用外帶，其實都有更高期待。而若能用線上訂餐的數位服務，搞不好也能得更多收入，因為消費者在乎的首要之一就是快、快、快。

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參考資料：Restaurant Trends in 2022

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【本文獲「食力」授權轉載，原文：7成消費者等不了超過5分鐘！疫情讓人更沒耐心、內用顧客感覺被忽略】