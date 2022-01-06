飲食熱話｜網民最討厭16款食材　菇菌皮蛋蠔豉上榜三色豆僅第2？

你最討厭的食物是什麼呢？不知道為什麼，有些食材總是很難被接受，通常都是味道較濃烈的東西，例如：榴槤、芫荽、西芹等等。近日有網民在討論區開Post討論最討厭的食材，分4輪投票，過5千人參與。原本以為近年被狠批的三色豆肯定奪冠，誰知卻被後來居上的另一種食材超越，令人有點意外。



有網民在討論區舉行「最討厭食物二選一」投票，共16種食材上榜，分四輪投票。首輪投票最為熱烈，其中12種食材都奪得過千票，當中三色豆更是破5千票，網民更謂：「三色豆唔知令幾多天真無邪的香港小朋友有童年陰影……」不過，一度大熱的三色豆，最終卻被另一種較冷門的食材超前，網民對這種食材的評價是：「味道似臭襪，真係搞唔掂。」「佢秒殺晒其他嘢啦！」究竟是何方神聖？

以下先帶大家睇「首輪」投票結果：

+ 12

大量蔬菜上榜 網民批西芹食到頭暈作嘔

16種上榜食物中，有大半都是蔬菜類，而且都是味道偏濃烈，未必人人接受，且素來網民對它們的好惡程度也十分極端，當中芫荽、西芹就是一大例子。很多人討厭西芹，並謂：「食完會頭暈！」「會污染其他食物， 搞到啲肉都有佢陣味，反而苦瓜唔會，都尚算係一個君子。」「試過逼自己食，會即時嘔返出嚟。」

雖然菇菌類也只是排最尾，但原來都有不少網民抗拒，甚至有人說：「菇係全世界最嘔心心嘅嘢！」至於煙煙韌韌的日式丸子，明明跟芋圓、白玉、湯圓等人氣食物同類，但上榜都令人有點意外，網民最受不了它又鹹又甜，「串野又唔係甜、唔係苦、唔係臭，鹹又鹹唔得晒，總之係好X怪。」至於首輪投票的三甲位置，依次是三色豆、苦瓜和納豆，不太令人意外。

因為一大陣雪藏味，網民素來不喜歡三色豆，更稱它作「食物終結者」，它於首輪投票以逾5千票得第一。（網上圖片）

次輪投票三色豆僅第二 輸給「最終Boss」？

網友早預言：「三色豆同納豆真係難分高下。」而來到下一輪對決，三色豆與納豆果然同一組，三色豆竟然馬上輸掉，看來納豆才更難令人接受。有網民就說：「三色豆買啲靚啲嘅，其實唔係真係咁難食。」「唔明三色豆點解會咁多人唔食，除咗係Cheap，味道都唔係咁難頂啫。」「其實係煮法問題，因為所有中小學飯盒公司都係就咁白烚就算，衰到連鹽都唔加，由細食到大會有陰影㗎。如果正常汆水，加牛油、蒜頭、鹽炒香嘅話，根本就唔會難食。」相反，黏潺潺的納豆則更難入口，被網民封為「最終Boss」！之後兩輪中，納豆亦力壓榴槤和苦瓜，榮登網民最討厭食物第一位。