情人節禮物｜煎牛扒5招零失敗　Bosch奇華皇玥半島F&M禮物甜入心

網羅煮、玩、買提案，豐富大家過情人節時抵銷寂寥冷清的市面氣氛。



二月情人節，近幾年巧合地均撞上晚市禁堂食防疫措施，情侶鮮能外出晚膳慶祝。以往餐廳室外燭光點點，二人撐枱腳情景尚未復見。送給至愛的禮物，一份美味的牛扒、一個富心思的蛋糕、一個好玩的情侶點心班是錦上添花。牛扒不用太貴，少心思也能約大眾化的牛扒升級；一台好用好看的廚師機可以令做蛋糕、甜品更輕鬆完成；一個卿卿我我的小課堂可增進感情，還有一些別出心裁的小禮物為二人感情升溫。

煎牛扒5大秘技並不困難，讀者文摘曾指保持牛扒溫度在140°F（60°C），5成熟是平價扒的最佳熟度。（VCG）

煮-平價牛扒高質享受 5秘技勿馬上切開

新冠肺炎疫情下，少人出街吃飯，買一兩塊牛扒慶祝也是不錯。花費不多少少錢卻有高質素的牛扒，也是可以辦到。相關文章︰煎牛扒5秘技平價品變上菜 烤肉柔軟多汁靠2樣材料

按下圖揭曉煎牛扒5大秘技及步驟︰

+ 11

煮-粉紅色專業廚師機 五星級酒店鬆餅輕鬆易做

Bosch 玫瑰粉紅色多用途專業廚師機，用來製作美食或打卡都統統勝任。外形迷人，並具備 1600W 摩打及5.5 公升容量的特大不鏽鋼碗，即使是分量較多受及重的麵糰也能應付；設7 段速度選擇，三維方向旋轉，行星軌跡動態，均勻和快速地攪拌食材，居家也能製作精緻麵包和甜點。

Bosch玫瑰粉紅色多用途專業廚師機，尺寸317 x 222 x 395毫米、9.466 公斤。（Bosch提供）

【玫瑰開心果鬆餅】食譜

材料︰

凍無鹽牛油粒27克、鹽1克、乾玫瑰花瓣適量、低筋麵粉167 克、雞蛋35克、食用玫瑰花香油少許、泡打粉10克、白脱牛奶50克、蛋黃適量、砂糖30克、開心果40克。

做法︰

1.凍無鹽牛油粒、低筋麵粉、泡打粉、砂糖及鹽放入廚師機鋼盤內。

2.用2速拌成碎沙狀。

3.加入白脱牛奶（Buttermilk）拌勻，加入雞蛋及香油拌成糰。

4.加入乾玫瑰花瓣及開心果搓勻。

5.取出，用保鮮紙包好麵糰，室溫下靜置5分鐘。

6.將麵糰擀成1吋厚，用6cm直徑買模裁出麵糰。

7.裁好的麵糰放在墊有牛油紙的焗盤上，掃上2次蛋黃。

8.放入已預熱200°C焗爐，熱風模式，焗約15分鐘至金黃完成。

食譜由Bosch提供。

玫瑰開心果鬆餅（Bosch提供）

玩-奇華工作坊LINE FRIEND蘋果酥 二人帶走16個慢慢嘆

模範情侶BROWN及CONY亮相蘋果酥上，情人節限定的「LINE FRIENDS WITH KEE WAH BAKERY蘋果酥」課程，為摯愛親手製作情人節禮物。由專業導師教授，學員可以親手參與整個過程。蘋果酥外皮入口鬆化，蘋果蓉餡果香濃厚，甜而不膩。學員可帶走8個蘋果酥之外，更附贈限定情人節紀念品」。每班人數有限，額滿即止。

奇華工作坊LINE FRIEND蘋果酥（奇華餅家提供）

學費：$570

名額：每班12人（人數會因應疫情發展而作出更改）

課程時間：210分鐘

*只接受十六歲或以上人士報名。

報名請上奇華工作坊網址，查詢電話：2343 8106。

買-岩鹽朱古力蜂巢蛋卷 皇玥首推限量情濃朱古力禮盒

皇玥葉永華大師傅及黎永冠大師傅，帶來限量版的情濃朱古力禮盒，以岩鹽朱古力蛋卷為主角及6款精緻的朱古力慶祝精人節。

岩鹽朱古力蛋卷以純天然黑朱古力磚融入蛋卷，以完美比例及精巧的功夫將每件蛋卷達至香濃可口。皇玥的蛋卷一直馳名，蜂巢般的效果，口感酥鬆，用上古法製作，繁複精研，不添加人工色素及化學添加劑。喜馬拉雅山岩鹽與朱古力混然天成，味道融和。另有米芝蓮心形蝴蝶酥精裝禮盒，產品電子禮券及現貨在門店及網店有售。

米芝蓮心形蝴蝶酥精裝禮盒（16件）$138，精選9款口味，包括原味、伯爵茶、麻辣、榛子、椰絲、五穀籽、紫菜、芝麻、杏仁，大師級口味，酥香鬆脆。（皇玥提供）

買-FORTNUM & MASON 海鹽焦糖松露軟心紅寶石朱古力 分享愛與甜蜜

由英國甜點匠人精心主理，精巧心形禮盒盛載的海鹽焦糖松露軟心紅寶石朱古力，口感濃郁幼滑。柔和的淡粉紅色，包裹著絲滑的朱古力軟心，水果香氣及酸甜風味配搭得宜。

買-半島精品店情人節系列 情深朱古力禮盒免費刻字

精品朱古力、半島小熊或精美花朿，滿戴甜蜜温馨，為愛侶送上絲絲甜意。可愛小熊傳情達意，獻上刻有情深字句的心形朱古力禮盒，締造浪漫。