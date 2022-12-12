煎牛扒貼士｜3方法先烚後煎鎖肉汁　平價貨變上菜6秘技用咩油最好

聖誕節、情人節或雅興大發，在家如何煎好吃的牛扒？做到水準一直能保持，永不失敗、不失禮，又不貽笑大方？只要掌握簡單技巧，即使是價格廉平的普通貨色，亦可輕鬆煎出高級餐廳水準的牛扒，此秘訣甚至可應用在煎豬扒及煎雞扒上。



煎牛扒6秘技 忌用牛油猛火煎

煎牛扒要用煙點比較高的油，例如葡萄籽油、葵花籽油、橄欖油（非冷榨），橄欖油香氣特殊，與牛扒很夾。不宜用牛油，因為煙點低，很易燒焦牛扒，但在牛扒快煎好之前，加牛油煮熔且不斷把牛油淋在牛扒上，可額外得到更好的上色效果及更香。

此外，牛扒不用刻意醃，鹽或胡椒用作調味。至於煎牛扒不妨揀厚身、升溫慢、保溫良好、導熱均勻的煎鍋，例如銅鍋、鑄鐵鍋、不鏽鋼鍋，易潔鑊也可，但要更小心使用，因煎扒的溫度太高可能損害塗層。

按圖了解不敗煎牛扒6秘技︰

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煎牛扒6秘技並不困難，讀者文摘曾指保持牛扒溫度在140°F（60°C），5成熟是平價扒的最佳熟度。（VCG）

新手易學 先烚牛扒封鎖肉汁

如果新手難以拿捏煎牛扒過程及熟度，日本大廚大西哲也先生分享一個十分簡易的美味煎牛扒方法，他的絕招能封鎖牛扒的肉汁，外層又有誘人的焦脆，內裡則是深受眾人喜愛的半成熟、深粉紅色的軟嫩牛肉（Medium rare），着實是高水準的示範。先去買自己喜歡的牛扒，豐儉由人，即使是超市中以保鮮紙、膠托盤包裝的牛扒，賣約2千多日圓（折約港幣百多元）的也可以。準備適量鹽，另外要有2杯鹽水（500毫升），鹽水比例是500毫升清水+15克鹽（約1湯匙），鹽水的濃度大概是3%跟海水相約。

煎牛扒3方法 名廚風格每面煎多久？

方法1、2易拿揑，先烚或用溫水將牛扒浸至半熟，再以大火煎香，此技巧較易拿揑及保持每次煎扒的水準一致。

煎牛扒方法1-先烚後煎︰

日本大廚大西哲也先生分享不失敗煎牛扒絕招。（COCOCOROチャンネル YouTube）

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煎牛扒方法2-50°C浸煮後煎︰

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方法3是專家煎法，如果已有下廚經驗及專業的煎鍋，用傳統方法，以大火煎封牛扒鎖住肉汁。

如果有下廚經驗及專業的煎鍋，用傳統方法，以大火煎封牛扒鎖住肉汁。（photo AC）

煎牛扒方法3-傳統大火煎封︰

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至於，煎牛扒時每面煎多久才翻轉，這沒有標準，綜觀各大名廚例如Gorden Ramsay（每分鐘翻一次）、牛扒教父鄧有癸（盡量不要翻，因常翻無香味）、Heston Blumenthal（每15-20秒翻一次）等，只能說各施各法，各馬各紮，隨自己喜惡或實際時的操作需要來隨機應變。

參考資料︰曼食慢語 /大西哲也twitter/COCOCOROチャンネル YouTube/日本電視節目《教えてもらう前と後》/ 楊桃美食網 / 徐大叔和傑糯米YouTube