AEON｜新春均一價日本和牛$88斧頭扒$68　$12店$38四件熱賣蛋神器

AEON虎年首個推廣「新春初賣均一價」已經開始，新春期間價位最尾數字更取諧音「發」，如$38、$68、$88...寓意新一年人人發大財。均一價的貨品亦包羅萬有，記者認為最抵買的是超市貨品，當造的生果、日本和牛都以優惠價發售，而12蚊店也同樣大減價！

攝影：余曉彤



AEON「新春初賣均一價」活動由即日至2月9日舉行，以$38、$68、$88、$188、$288均一價發售，跟以往一樣可在同價位及同件數的商品自由配搭。記者逛一圈，發現是次貨品主要以賀年為主，如智利車厘子、安記上品花菇木耳套裝等，拜年還未準備賀禮？不妨參考以下精選。

AEON「新春初賣均一價」分別設定為$38、$68、$88、$188、$288。

12蚊店$38任選4件

「新春初賣均一價」不止在百貨及超市部，港人大愛的$12店（Living Plaza）亦加入是次的優惠，$38任選4件，不過並非店內所有貨品也可以選擇，只有10款屬均一價，不乏清潔、收納用品、茶袋，當中更有長期完售的「味付蛋神器」， 記者眼見還有大量存貨， 今次的優惠價絕對是入手好時機。

$12店（Living Plaza）也有「新春初賣均一價」優惠。

請按圖看「新春初賣均一價」精選貨品：

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新春限量福袋最平$88有交易

此外，還推出「新春限量福袋」，價錢分別由$88-$388不等，貨品種類應有盡有如零食、清潔用品、廚具等，個人認為最抵買的是「家品福袋」，一袋集合單柄煲、保溫壺、廚房清潔用品共7件商品，只售$288！售完即止。

新春限量福袋貨品種類應有盡有。

請按圖看新春限量福袋款式：

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AEON新春均一價

日期：即日至2022年2月9日

地點：全線AEON百貨（部分商品不適用於AEON STYLE旺角、AEON SUPERMARKET藍田、尖沙咀店、油塘期間限定店及AEON網上購物城）

