美白牙齒飲食｜7大食物易致牙齒變黃唔只咖啡茶　牙醫4貼士免牙漬

牙齒整齊亮白是不少人的夢想，平日飲食中小心7種食物，它們很有可能令牙齒變黃，這些食物亦可能使隱形牙套更易變色。



7種食物令牙齒牙套易染色

牙齒由外到內分為透明色的琺瑯質、淡黃色的象牙質，以及最內層牙髓組織。正常人的牙齒為象牙白偏黃淡色，主要是牙本質的顏色。而有些人天生牙釉質較厚，牙齒就會偏白。後天原因例如飲食習慣，會令牙齒漸漸變色，常見的包括茶、咖啡、可樂及紅酒等，日積月累的色素沉積會影響齒色。除了牙齒，那些帶隱形牙套矯齒的朋友，在飲飲食食的時間裡，要除下隱形牙套，不僅是防止牙套因咀嚼時受損，也是保護透明的牙套防止被食物染色。以下7種食物容易令牙齒及牙套染色生漬，享用後該要多喝水及漱口。

按圖了解哪7種食物易致牙齒牙套染色︰

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1.紅酒

2.滷肉

3.咖喱

4.糖果

5.茶、咖啡

6.莓果汁、檸檬汁

7.碳酸飲料

避免牙齒及牙套染色4貼士

牙醫蔡宜均提醒凡是容易令衣服染色的食物也較易對牙齒染色，要小心這些食物。喝茶、咖啡、碳酸飲料及莓果汁等，不妨使用環保飲管，減少色素附著牙面。易染色牙齒的食物非不能享用，適量地吃喝是可以，但食用後要用開水漱口。此外，飯後20分鐘刷牙來保持口腔清潔。

避免牙齒及牙套染色4貼士 ︰

1.容易令衣服染色的食物也較易對牙齒染色。

2.使用環保飲管喝飲品，減少色素附著牙面。

3.吃喝易染色牙齒的食物後用開水漱口。

4.飯後20分鐘應刷牙。



參考資料︰自由時報