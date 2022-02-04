減肥｜乳酪多士7款早餐易墮致肥陷阱　齋啡杏仁雞蛋8種食物利減重

有說食早餐可以促進新陳代謝，代謝有效率能促進減肥效果。可是平日以為健康有益的早餐，其實暗藏致胖陷阱，台灣營養師指出在減肥時不該吃的7款早餐及建議可吃的瘦身早餐。



營養師朱瑞君在個人平台上分享，如果長期吃易致肥的早餐，不僅會吸收過多熱量，也更容易產生飢餓感。民眾常吃的穀麥早餐、多士及果汁等看來健康，其實可能是高熱量及高升糖指數食物，早餐的澱粉過於精緻，會使餐後血糖水平急升，容易在餐後產生飢餓感，使人不自覺更想吃零食。

以下7款容易致肥的早餐，需減肥的人不宜多吃︰

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1.蜂蜜奶油鬆餅

2.杯子蛋糕

3.早餐麥片

4.奶酥麵包（例︰雞尾包）

5.果醬多士

6.含糖乳酪飲品

7.果汁



想有效地減肥並能將健康的飲食習慣持之以恆，朱瑞君營養師提出健康的早餐有3項原則，包括︰

1.進食原型的澱粉食物，如全麥麵包、番薯、麥片等

2.進食豐富蛋白質食物，有雞蛋、豆漿、牛奶、堅果等。

3.增加蔬菜與水果的攝取量，例如士多啤梨、藍莓、牛油果等。



如果在餐與餐之間想吃一點點食物解嘴饞，可考慮黑咖啡、杏仁、黑朱古力、雞蛋、蘋果、番薯、燕麥粥及三文魚。它們各自對身體有不同的作用及反應，能供應營養素之外，亦能填充飢餓感。

按圖了解營養師建議的8種食物如何有利減重︰

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參考資料︰輕鬆瘦營養師 朱瑞君FB

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