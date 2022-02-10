飲食熱話｜日本網民最討厭食材生蠔番茄上榜　冠軍是石原里美最愛

早前有香港網民討論最討厭食材，結果如何？三色豆當然榜上有名，但仍是輸給日本的「國民食物」納豆。但你以為日本一定人人都喜愛納豆嗎？原來也不是，以早前日本網站舉行的「最不喜歡食材排名」（嫌いな食べ物ランキング！）投票中，納豆排第10，但仍輸給多種蔬菜，最令人意外的，是番茄居然第2名！至於冠軍，有人形容它「聞起來像臭蟲」「寧願吃公園的草」，但這個食材卻是女神石原里美的最愛，她更多次在節目上示範製作相關料理。



有日本網站舉行「最不喜歡食材排名」（嫌いな食べ物ランキング！）投票，共有逾200種食材，5,754名網民參與，投票以討厭程度分成4組：1-40分、41-60分、61-80分、81-100分，頗具參考價值。記者就整理出排名及翻譯網民留言，見他們對討厭的食物不留餘地地狠批，刻薄到指某些食材是「荒謬的存在！」「我受到心理創傷！」「應拿到無人島銷毀！」「永遠無法原諒它！」

第11-20的結果中，有些是香港人不太熟悉甚至未曾聽過的地道食物，如：海鞘、喇叭燒等，至於我們比較常見的，就有第15-18位的蕎頭、牛油果、海膽、大葱，第12位的苦瓜以及13位的銀杏等。1至10位排名如下：

第10位：納豆



納豆是發酵過的黃豆，儘管營養豐富，但就因為味道太濃烈而且帶有黏液，不是太多人受得了。原來茨城縣市民很喜歡吃納豆，有人就認為十分荒謬、令人討厭，更指：「我本來並沒有那麼討厭納豆，但當我說我不太喜歡納豆時，周圍的人投以奇異目光，所以我更不喜歡它，它很麻煩。」網民普遍討厭它那獨特的氣味，說：「納豆像腐爛的氣味，剩下的就是那種奇怪的黏性。」也有人視它為小時候的心理創傷，「第一次吃納豆是小學的午餐，我對它的氣味感到驚訝，還有那黏稠的形態，我完全受到了心理創傷。」

納豆在日本有「國民食物」之稱，但也不是人人喜愛。（photo-ac）

第9位：臭魚乾



臭魚乾是伊豆群島的特產，是將鯖魚等新鮮魚類浸入具有獨特氣味和風味的發酵液中，在陽光下曬乾製成，長者普遍都很喜歡食臭魚乾，但後生一輩就說：「它一點也不好吃，像榴槤一樣，每當我把它放入嘴裡時，無論多麼努力，還是會在鼻子聞到它，真是地獄。我父母還會把烤好的臭魚乾裝在瓶子裡放入冰箱裡，每次打開都聞到一股殺氣騰騰的腥味。」更誇張的留言甚至認為，這種「臭東西」應放到偏遠的島嶼銷毀！

臭魚乾廣受日本長者歡迎，一般以鯖魚發酵及曬乾而成。（photo-ac）

第8位：菇菌



菇菌種類很多，日本的火鍋基本上一定有香菇，另外還有本菇、舞茸等等，在多款料理中也十分常見。有人很愛菇香，卻有人認為這種味道不討喜，網民表示：「我討厭把它放在嘴裡的感覺，質地光滑，但味道有些令人不快，讓人不想回憶。」「它的氣味、味道和觸感都是創傷性的，在外面吃豬肉湯、茶碗蒸時，每次都要做心理準備，生怕菜餚中潛伏著乾香菇，我感到絕望。」

菇菌在料理中常見得不得了，但那陣獨特的香氣，還有口感，卻不是人人喜歡。（photo-ac）

第7位：生蠔



許多香港人愛吃生蠔，每當去食自助餐時，一定衝去生蠔吧，幾隻幾隻放上碟，排完一轉又一轉，務求要「回本」，然而本身吃慣刺身的日本人，竟不太愛生蠔，並以「陰森」形容，「我不喜歡咀嚼時黏糊糊的質地，開蠔又難，我不喜歡它們弄到我手上的氣味。」「很久以前，我看到一鍋滿滿的生蠔時，只感到陰森和怪誕，高湯裡的東西都被鍋裡的生蠔染上了，我根本吃不下這鍋。而且我害怕感染洛沃克病毒，為什麼每個人把它吃下肚？」有人則是曾經吃生蠔吃到食物中毒，自此就有心理陰影，連熟蠔都怕，「以前還會吃生蠔，食物中毒後真的吃不下了，即使去衛生的餐廳也不敢再吃，就算見到熟蠔還是覺得很可怕。」

近日有網民開Post討論，究竟第一個吃生蠔的人，是如何發現這外殼如石頭般的生物，內裡居然柔滑可食用。（Pixabay）

第6位：名荷



名荷屬於薑科，其嫩芽的穗和莖都可食用。有人覺得它雖然是調味品，但味道不討喜，指責大家不應堅持接受這種荒謬的存在，反問：「這像大蒜或生薑般濃味，為什麼不切碎使用？」此外，也有人自言曾被名荷「欺騙」，更指無法原諒它，「很久以前，我買過一個便當盒，裡面裝著各種優雅的日本料理，當我把可愛的菓子放入嘴裡時，咬開竟然藏住名荷！那個被背叛的記憶仍折磨著我，我仍然無法原諒名荷！」

名荷隸屬薑科。（photo-ac）

第5位：肝臟



肝臟在日本一般都是食用畜禽的肝臟，包括：哺乳類動物、鳥類、魚類和貝類的肝臟，據說富含維他命A和B群，亦蘊含鐵質和葉酸。日本有些雞肉串燒店專門發售各式雞內臟，雞肝也吃得人津津有味；至於生牛肝，則因為當地人擔心食物中毒問題，自2012年起已禁止供應。

然而，肝始終是內臟，不是太多人接納，網民說：「有人說長大後會慢慢喜歡肝，我不信，我不喜歡那種特殊的苦味和氣味，甚至不喜歡由不知道是軟還是硬塊組成的結構。」「我討厭那種血腥的氣味、質地和外表，我甚至不可以看到人們吃它，如果我自己吃了，肯定會嘔吐！」不過，也有人認為處理手法都是關鍵，儘管他怕肝的腥味，但就補充說：「出乎意料的是，在高級餐廳裡，出來的肝料理竟毫無異味！」大概是指鵝肝之類吧？

日本有不少售賣動物內臟的串燒店，燒雞肝也是熱門菜式之一。（photo-ac）

第4位：皇帝菜



皇帝菜即茼蒿，在香港本來也是一種頗兩極的食材，有些人即使很喜歡食菜，也受不了它那帶甘澀的味道，日本網民說：「這是苦的！苦的！苦的！它與菠菜和其他綠色蔬菜不同，苦味和香氣非常濃郁，菜的鮮味減半。加了皇帝菜，一切食物都變成皇帝菜的味道了，你再也無法理解其他食材本身的美味。」最搞笑的是，有人講明揀結婚對象一定不能揀在壽喜燒中加入皇帝菜的人，並解釋：「我食壽喜燒是想享受醬汁、肉等，但有時它卻含有皇帝菜，氣味和味道混合在一起，真糟糕！要挑結婚對象的話，我想我無法接受在壽喜燒中加入皇帝菜的人。」

在日本，不少人愛在壽喜燒中加入皇帝菜，有人直言不能接受。（photo-ac）

第3位：芹菜



芹菜入三甲不足為奇，但網民對它的反應也太大，有人留言：「臭！我會嘔吐！我不是對氣味敏感的類型，但我的鼻子只對芹菜很敏感，而且它長得很醜。」「我想讓它從世界上消失！」

第2位：番茄



明明世上那麼多受歡迎的番茄料理，如：肉醬意粉、番茄炒蛋等等，但竟然這麼多人討厭它，實在是意料之外。不過有些人也坦言，自己喜歡茄汁、茄醬，純粹不喜歡番茄的口感而已，「我喜歡番茄蓉製成的菜餚，如：肉醬意粉，但我不能生吃番茄，它太奇怪了，我討厭它的酸度和質地。」另外也有人討厭番茄的汁液，「小時候被學校午餐逼著吃，吐了之後更討厭了，有時只是聞到它已讓我感到不舒服，裡面溢出的汁液也讓人很不爽。」

番茄裡的汁液，對某些人來說一點也不討好。（VCG）

第1位：芫荽



說實話，芫荽當選一點也不令人驚訝，畢竟它本來已是爭議大得能引起「世界大戰」的食材，在香港網民的討厭食材名單中，它也佔第7位。有人怕芫荽怕得要命，卻有不少餐廳反而以芫荽的期間限定美食作招徠，而日本女神石原里美，就曾多番在節目中表示自己是「芫荽控」，更在節目示範烹調「蟹肉芫荽意粉」，不是把芫荽灑在意粉上，而是把芫荽打成醬，混合麵粉再製成意粉，對討厭芫荽的人來說，應該相當重口味。

石原在節目中表示，自己喜歡的食物就是芫荽。（《日テレ系人気番組 春のコラボSP！》節目截圖）

石原製作的蟹肉芫荽意粉。（《日テレ系人気番組 春のコラボSP！》節目截圖）

網民到底如何批評芫荽呢？留言包括：「臭，我不敢相信有人吃它，因為它聞起來像臭蟲，光聞就噁心，有什麼菜可以搭配這種食材嗎？」「有人說芫荽是給食物加味，但我覺得不加更好，因為它破壞了食物原本的味道。」「坊間有股吃芫荽的熱潮，但我完全不明白，你倒不如吃公園裡的草。」

日本網民狠批芫荽很臭，寧願吃公園裡的草。（資料圖片）

資料來源：ranking.net