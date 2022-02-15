IKEA｜網店門市清貨減價低至5折　密實袋$9烤鑊$149最平$5有交易

新年過後不少商店進行劈價優惠，IKEA宜家家居也不例外，優惠期更長達1個月（即日至3月9日），門市及網店均齊齊勁減低至5折。當中超過570款減價貨品包括收納用品、傢俬、廚具等，以下主打介紹減價廚房用品，向來受歡迎的不銹鋼連蓋鍋都一齊減！

攝影：余曉彤



減價優惠有誰不愛，即使不需要也要看！IKEA由即日起於門市及網店舉行優惠清貨大減價，共570款大大小小的商品都以優惠價發售。記者發現大多的減價貨品是以廚房小物為主，如木匙、醬汁碟等，最平$5有交易，個人認為最實用的是密實袋，容量1L或2.5L的一盒都只是$9。此外，部分不銹鋼湯鍋亦有減價，由最少的3L以至10L都以低價發售。

IKEA優惠清貨大減價，優惠期由即日至3月9日。

請按圖看「IKEA優惠清貨大減價」廚房減價用品：

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IKEA優惠清貨大減價

日期：2022年2月10日至3月9日

地點：IKEA各大門市及網店（數量有限，售完即止；部分商品只於門市發售。）

