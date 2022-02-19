解凍貼士｜日本壽司郎日賣14萬碟赤身　1招解凍吞拿魚保鮮冇血水

吞拿魚刺身是不少香港人的心頭好，有時會在大型超市買一大塊吞拿魚扒，回家切片當刺身食，或是製作成魚生丼等等。不過，超市買到的吞拿魚經過低溫冷藏，食用前需要解凍，若用錯方法，就會見到滿滿的血水，營養和味道都會受影響。日本壽司郎的員工就在節目上分享解凍吞拿魚的最佳方法，並講解店方揀吞拿魚的一大準則！



-50°C快速冷藏確保新鮮

食刺身，當然想愈新鮮愈好，香港開電視《健康原因講多D》訪問了日本老字號魚檔檔主鮫島，他廿幾年來每日都劏十幾條吞拿魚，但他就坦言：「若說是超市切件冷藏的吞拿魚，相比魚檔現宰的吞拿魚，兩者的新鮮程度和味道基本上是一樣，因為現在漁船冷藏技術進步，撈起後很快冷藏，所以能保持新鮮。」當吞拿魚在船上劏好後，會快速地以零下50度冷藏，並運送到店舖，確保新鮮美味。

魚檔檔主鮫島就指，隨冷凍技術成熟，超市切件冷藏的吞拿魚，新鮮度和比度均與魚檔現宰的差不多。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

不過，很多人在超市購入這些冷藏吞拿魚後，解凍時都會滲血水，營養及味道皆在這過程中流失。節目組進行街訪，有市民都用自然室溫解凍法，廚房紙整張變成粉紅色；亦有人用微波爐解凍，不過就令魚肉變得灰灰黑黑，頗倒胃口。

如何解凍冷藏的吞拿魚，考起不少人，大多數人都是用室溫解凍法。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

壽司郎是近年最受香港人歡迎的壽司店，分店無論開多少間，還是大排長龍，其實壽司郎本身也是日本的壽司店龍頭，擁有全國最多的分店，其中吞拿魚也極高人氣，一日可賣出14萬碟赤身壽司！壽司郎的採購部長六角先生，就帶節目組去到清水港的採購現場，公開揀魚和解凍的秘密。

原來，日本壽司郎一日可賣出14億碟吞拿魚赤身壽司。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

為穩定貨量，日本壽司郎會採購世界各地的冷藏吞拿魚，而清水港則是處理冷藏吞拿魚數量最多的地方。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

六角先生指，他們會揀品種屬最大條的「大目吞拿魚」，每條皆40公斤以上，因為他們深信魚愈大條愈好味，而大目亦是同類中最高級。請按下圖睇採購部長揀吞拿魚的準則，以及鑒定吞拿魚新鮮度的方法：

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資料來源：《健康原因講多D》