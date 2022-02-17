壽司｜100位醫生票選10大健康壽司　大拖羅第7冠軍護骨助抗癌？

壽司可能是香港人最愛的日本食物之一，迴轉壽司店壽司郎自從在香港插旗後，各分店總是大排長龍，甚至有人睇準「籌號」有價有市，居然就連輪候的「飛仔」都炒得起！有日本節目就指出，當地的壽司郎一年賣出13億件壽司，有人覺得壽司味道夠鮮、少加工調味，因此相當健康，你知道哪些壽司最健康嗎？電視節目《健康原因講多D》就請來100位醫生票選「最健康壽司」排行榜頭10位，對預防血管疾病、強健骨骼、擊退疲勞、增加肌肉等都相當有益。



芸芸壽司中，你最愛吃哪種？（資料圖片）

香港開電視的日本節目《健康原因講多D》，早前就分3集介紹日本多間名店的壽司，並請100位醫生票選出頭10位「最健康壽司」，指某些壽司可能是日本人長壽的秘密，整體以紅肉魚比白肉魚多。節目組在壽司店訪問了一位94歲的婆婆，她大讚壽司好好味，她甚至健康到可以舉20下兩公斤啞鈴等。此外，根據節目組進行的千人調查指出，頭10款最喜愛的壽司中，共3款吞拿魚壽司上榜。

這位94歲的婆婆表示很愛吃壽司，也許這就是她長壽的秘訣。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

吞拿魚分赤身、中拖羅和大拖羅，稍後會逐個講解它們的所屬部位和特點。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第10位：魷魚秋葵納豆軍艦 防血管老化

魷魚秋葵納豆軍艦有助抑制血管和血糖上升及預防血管老化，它的三種組成材料各有功效，魷魚的牛磺酸能抑制血壓上升物質分泌、減慢血壓上升，當中以魷魚鬚較魷魚筒佳；秋葵預防血糖急速上升，其黏性成份對醣類產生包覆作用，可減慢小腸吸收醣類；至於納豆則有種用胺基酸組成的成份「肽」，能減慢血壓上升。因此，三種食物的營養素合起來，都可預防血管老化。

魷魚、秋葵和納豆，各自都有對血管有益的成分，能預防血管老化。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第9位：小鰭魚壽司 改善骨質

小鰭魚出名鈣質多，單是一碟鰭魚的鈣質含量，已相當於每日建議攝取量，老人家多吃就不易跌倒及骨折。不過，小鰭魚的鈣質來源正是它本身多細骨，壽司師傅烹調前都會多做一步讓細骨變軟，就是先灑鹽辟腥，洗走鹽後再用醋浸住，放於雪櫃2至3日，醋酸會令幼骨變軟，吃起來不會鯁到，鈣質亦不易流失。

不過，單吃鈣質是很難吸收的，對骨骼生長沒有幫助，建議配維他命D食用，方可改善骨質和增強骨骼彈性。

小鰭魚和鰤魚一樣是「出世魚」，即是不同階段會有不同名字，5-6厘米時叫「新子」、7-10厘米時叫「小鰭」、12-14厘米時叫「中墨」、14厘米以上則叫「窩斑鰶」。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第8位：葱吞拿魚蓉壽司 掃取血管廢物

葱吞拿魚蓉所用的部位，是吞拿魚脊骨邊沿刮出來的「中落」，有關吞拿魚的好處，稍後會作詳細探討，用它來配上葱的「大蒜素」，跟吞拿魚營養很夾，能大量掃取血管的廢物成分、幫助擴張血管；當血管擴張後，吞拿魚中能擊退疲勞的成分，就更容易滲透。

大葱和吞拿魚，合起來有加乘作用。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第7位：大拖羅壽司 預防心臟病

大拖羅是吞拿魚連接住魚皮、近肚的位置，只佔一條魚的4%，屬油脂最豐富的部分，很多人覺得太油膩、冇益，但醫生就不是這麼認為。金澤醫科大學準教授赤澤純代就點出大拖羅的6大好處，她說：「大拖羅的脂肪是EPA、DHA等Omega-3脂肪酸，能幫助改善血流、預防動脈硬化、預防高血壓、預防心臟病、預防中風及改善認知機能。」雖然多種魚類都蘊含DHA和EPA等，但大拖羅在眾多魚類中確實屬於比較高，由於每日建議的DHA和EPA攝取量約1克，因此食一件已有助改善血管問題。

赤身、中拖羅和大拖羅的所在位置，其中大拖羅只佔一條魚的4%。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

金澤醫科大學準教授赤澤純代列出大拖羅的6大好處。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

除此之外，食大拖羅對改善花粉症也很有幫助。花粉症是免疫系統過敏反應之一，2018年11月，順天堂大學發表了一項研究，指出EPA、DHA對改善花粉症幫助很大。

大拖羅不但對心血管有益，對改善花粉症同樣有效。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

養殖吞拿魚較野生吞拿魚有營養？

市面上有野生吞拿魚和養殖吞拿魚，節目組造訪近畿大學水產研究所，並發現養殖吞拿魚的EPA和DHA含量較野生吞拿魚高很多，第一個因素是飼料，養殖魚以營養豐富的鯖魚和沙甸魚餵到肥肥白白，而由於牠們在魚塘生活，無需像野生吞拿魚般游來游去覓食，運動量少，積聚的脂肪自然也較多、較肥美。

棒形圖從左至右是天然赤身、養殖赤身、天然中拖羅、養殖中拖羅、天然大拖羅和養殖大拖羅的DHA和EPA含量，養殖魚明顯有較多的脂肪酸。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第6位：赤身壽司 擊退疲勞

赤身是吞拿魚背部接近中心骨骼的部分，比中拖羅和大拖羅所佔範圍大得多。它含一種名為「咪唑二肽」的成分，能擊退疲勞。醫生指，我們疲勞是因為肌肉積聚了令細胞生鏽的活性氧，會傷害到細胞，而咪唑二肽則可減低活性氧，從而達至擊退疲勞的效果。東邦大學大森病院弘世貴久就說：「吞拿魚是從一出生就持續游泳，牠們好像不會累，事實上就因為赤身吞拿魚含有能擊退疲勞的咪唑二肽。」

赤身還含有維他命B6，可促進營養燃燒、轉化做能量，當細胞容易活躍運作，人們才不易疲累。此外，吞拿魚的優質蛋白質含量，亦超越許多肉類。

赤身所含的咪唑二肽，能擊退疲勞。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第5位：醋鯖魚壽司 護膝防心臟衰竭

醋鯖魚的「輔酶Q10」成分豐富，能促進心臟運作、預防心臟衰竭、提升血管機能，就連對膝頭都有益。輔酶Q10的功能是幫助心臟泵血、製造能量把血送到全身，使器官功能不易衰退。不過，隨住年齡增長，輔酶Q10會減少，尤其是心臟的含量會比其他器官消耗得更快，因此要額外補充。

醋鯖魚壽司中的輔酶Q10，是為心臟泵血和製造能量，對全身的器官都有關鍵作用！（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

罐頭較新鮮鯖魚鈣質高43倍

用醋醃鯖魚，是因為鯖魚很快便不新鮮，浸醋可延長保鮮時間及辟腥。若你嫌麻煩，可用罐頭鯖魚自製，別以為罐頭的營養成分一定低，其維他命D比新鮮鯖魚高2倍、DHA和EPA高1.3倍、鈣質更高出43倍！醫生建議用蛋黃醬拌勻鯖魚罐頭，隨喜好加鹽、胡椒，而用蛋黃醬是因為它含油分，輔酶Q10只溶於油、不溶於水，油分可幫助提升輔酶Q10吸收率。

輔酶Q10只溶於油、不溶於水，配上含油分的蛋黃醬，可幫助提升輔酶Q10吸收率，因此建議製成手卷。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第4位：中拖羅壽司 護心抗疲勞功效更好

中拖羅是接近吞拿魚皮的位置，上文分別提過大拖羅及赤身，但原來中拖羅才是三者中最健康。它既集合了赤身高蛋白質和低脂肪的特點，又有如大拖羅般蘊含EPA和DHA。

在100位醫生眼中，中拖羅的健康價值較赤身和大拖羅高，因為它集合了兩者的優點。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第3位：納豆卷 減壞膽固醇防血管栓塞

納豆有營養就眾所周知，它含有3種成分，對血管皆極為有益。酵素「納豆激酶」能預防血管栓塞、「卵磷脂」強健血管，融解血管內側的壞膽固醇、「大豆異黃酮」則幫助血管回復柔韌。另外，東京女子醫科大學主任教授市原淳弘說，低溫進食納豆才可提升納豆激酶活性，當這酵素在攝氏40度，活性已會急降，超過攝氏90度時，更失去作用。

製作納豆卷所用的是碎粒納豆，它比原粒納豆好，因為增加了接觸納豆菌的表面面積，形成更多維他命K，含量約是原粒的1.5倍，而維他命K對骨骼健康絕對功不可沒。

納豆有3種對預管血管老化栓塞有益的成分，而納豆卷採用碎納豆，可增加維他命K含量。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第2位：池魚壽司 增強肌肉防老化助長壽

池魚有豐富蛋白質和適量脂質，兩者比例恰到好處，有助增強肌肉、預防肌肉老化，當中的EPA及DHA可提高肌肉合成反應，並抑制肌肉分解反應，近畿大學生物理工系準教授谷本道哉指，多食魚的長者，肌肉量一般較多。他又表示，每日建議食20克池魚壽司，由於1碟池魚壽司約5克，因此食4碟就夠了。

而池魚亦有維他命D，均具增強肌肉、幫助肌肉收縮作用，並減少長者跌倒情況，甚至使他們更長壽。

池魚對肌肉發展功不可沒。（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

第1位：沙甸魚壽司 助抗癌改善骨質疏鬆

沙甸魚是日本魚穫最豐富的魚，主要作用是預防骨骼老化，不但有EPA、DHA等，亦蘊含改善骨質疏鬆的鈣質。如上文所講，鈣質需與維他命D一同食用才容易吸收，1碟沙甸魚壽司約有6.4微克維他命D，已滿足到每日建議的5.5微克攝取量。根據日本國立癌症研究中心的一項研究顯示，血液濃度裡的維他命夠高的話，患癌風險有機會下降。

沙甸魚不但魚穫量為日本第一，在100位醫生心目中，它也是榜首的健康壽司！（香港開電視節目截圖：《健康原因講多D》）

資料來源：《健康原因講多D》