百佳｜春日感謝節限時第2周低至5折　薯片飲品買1送1糧油套裝$109

百佳春日感謝節的第2周已經開始！新一輪的減價貨品上場，同樣設有4個區域並於全線百佳（包括網店） 、FUSION及TASTE分店舉行，除了多款產品低至半價或自由配搭，今次亦有一些套裝優惠如3支900毫升的獅球嘜初搾橄欖葵花籽油加1KG的泰國茉莉香米只售$109.9！



百佳春日感謝節已踏入第2周，生活用品、零食及飲料等多款產品持續低至半價，如潔而亮消毒濕紙巾由$54.9減至$12；道地1.5L茶飲部分由$15.9/件減至$21.9/2件，平均$10.9/件。另外，調味料和糧油部分亦以7折發售，包括百益葡萄籽油750毫升$40.5；加利奧意粉青醬由$30.5減至$21.3。

請按圖看「百佳春日感謝節」第二周指定半價貨品：

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請按圖看「百佳春日感謝節」第二周指定7折貨品：

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今期的「$50多件任選」區域有別於上星期的，今個星期只是$50任選2件而非3件，貨品主要是零食、鮑魚、油等等，個人認為米糠油及罐頭鮑魚最抵買，簡單用即食鮑魚炒生菜或者燜雞已經是一道美味的菜餚。

「$50多件任選」區域有別於上星期的，今個星期只是$50任選2件而非3件。（百佳官網）

請按圖看「百佳春日感謝節」第二周指定$50任選2件貨品：

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第二周的「$50多買多慳」已換上新一輪貨品，主要以飲品為主，果汁、牛奶、茶包包羅萬有，素食者們同樣都可把握優惠，因為OMNI新吞拿亦在減價系列，由原價$23.5/罐減至$50/3罐，平均每罐$16.6。

請按圖看「百佳春日感謝節」第二週指定$50任選3件貨品：

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百佳春日感謝節第二週

日期：即日至2月24日

地點：全線百佳（包括網店）、FUSION及TASTE店舖

