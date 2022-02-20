菜荒搶菜潮｜連鎖火鍋店變陣賣菜平過街市　街坊讚良心價有諗頭

新冠肺炎疫情第五波，飲食業生意大受影響，失去多個黃金檔期，當中火鍋店、酒樓等皆是重災區。不少市民都只好自己煮飯，但今次疫情卻因接連有跨境司機染疫運輸受阻，令菜價大幅飆升，甚至鬧菜荒！有連鎖火鍋店索性變陣自救，將餐廳內的蔬菜分成一份份，以良心價賣給街坊，獲大讚有諗頭！



自第五波疫情爆發以來，接連有跨境司機染疫，不少司機因不想冒中招被隔離的風險，寧願暫時停工，令送菜司機數量一下子大減，本地蔬菜供應量不足之餘，甚至久違地要恢復以水路運菜。這陣子菜價時平時貴，有時更鬧菜荒，原本$10有找的蔬菜，菜價亦急升幾倍，豆苗更一度賣到過百元一斤。日前，有網民就在facebook群組分享一張照片，指黃埔有日式火鍋店店門化身成街市，擺放住一份份蔬菜供街坊購買，包括：油麥菜、娃娃菜、番茄、粟米等，均一價$12一份、$25三份，價錢合理。

網民分享在黃埔牛涮鍋見到有菜賣，價錢公道，而且更已洗淨。（facebook截圖：黃埔好東西）

原來這間店是連鎖日式火鍋店MouMouClub牛涮鍋，其老闆是飲食集團敍福樓主席兼行政總裁黃傑龍，他昨日轉貼網民的帖文，並親自回應：「生意太少，反正啲蔬菜日日入貨不如平平哋賣俾街坊。埋嚟睇埋嚟揀～～黃傑龍酒樓佬變街市佬～」牛涮鍋本來是任食火鍋店，晚市禁堂食固然令生意大受打擊，於是老闆索性將本來奉客的蔬菜以公道價錢擺在店內發售，暫時變陣做菜檔，更有立牌寫住「MOU MOU街市」，網民都表示佩服這位老闆有諗頭，有人留言：「識變通，好過浪費食材，賣家同買家都雙贏。」

黃傑龍笑指自己由「酒樓佬」變「街市佬」，特地平價發售希望街坊不用捱貴菜。（facebook截圖：黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事）

黃傑龍稱，這個臨時菜檔不獨黃埔分店有，全線牛涮鍋分店都一樣有，網民反應甚好，紛紛多謝他，大讚他是良心老闆，不會部分菜檔趁火打劫，並留言：「同我買開啲菜檔差唔多價，又乾淨。」「嘩！平過今早在街市買！」黃傑龍亦回覆：「梗係平過，就係想平啲益下街坊都好。」另外，亦有人留言：「都好吖，食肆生意難做，唔想佢哋都執埋。」

本月初，豆胚一度升至$128一斤，但黃傑龍坦言不想街坊買貴菜，決定將火鍋店的蔬菜平賣益街坊。（網上圖片）

其實在疫情襲港兩年幾以來，黃傑龍多次想方法應變，更有「橋王」之稱。如疫情爆發初期，香港出現「邊爐群組」，市民怕了吃火鍋，他唯有將旗下火鍋店暫時休業，但強調不會炒人，會嘗試將員工調往旗下其他餐廳，並宣佈自己減薪一半。其後，隨著疫情發展變化，他也推出外賣自攜器皿折扣優惠、員工打針後60天內死亡可獲他批出的100萬保險等、還設有「執枱專員」等。

創意十足的黃傑龍，曾在旗下燒肉店首設「執枱專員」職位，專門收拾枱面、不會負責傳菜，以減低交叉感染傳播的機會。 （資料圖片／廖雁雄攝）

而在第五波剛爆發時，他也曾在facebook吐苦水，並表示：「去年年底生意基本上恢復得8899，點知1月3日之後突然爆發第五波，自從星期五禁止晚市後生意受更大影響，成本當然即時要控制，包括入貨、人手等等，慶幸暫時還能做到全職員工不用減薪，（抱歉部份part time暫時冇晚市就未必有工開）。」有網民被「臨時菜檔」創意吸引，留言表示會支持牛涮鍋的外賣火鍋，可見店方今次意外達到宣傳之效，未知能否幫補到生意？

黃傑龍主意多多，一直隨疫情發展想出不同應變方法，就連將火鍋店變街市都被他諗到。（資料圖片／歐嘉樂攝）