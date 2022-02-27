蔡一傑食譜｜洋蔥豬扒鬆軟入味香噴噴5秘訣　3色洋葱哪種宜炒？

洋蔥含有類黃酮、硫化物兩大營養素，有很強的抗氧化作用，改善輕微感冒、有助抗炎、具抗癌、降三高、保護心血管及有助排便等作用，而當中的槲皮素更具抑制腸胃細菌生長的功效，能增強免疫系統。蔡一傑的「洋蔥豬扒」，不但營養豐富，還蔥香肉軟，叫人食指大動。



炒洋蔥要釋出甜味又不燒焦，傑少不用大火炒。（傑少煮意影片截圖）

洋蔥豬扒爆香秘訣 拍鬆切筋豬扒更鬆軟

蔡一傑在自家煮食平台《傑少煮意》示範洋蔥豬扒，炒洋蔥要釋出甜味又不燒焦，傑少不用大火炒，反而用細火慢慢逼出洋蔥的香味。要豬扒夠軟腍，用刀背拍鬆豬扒是指定動作，更要切開筋的部分，防止豬扒遇熱捲縮。醃豬扒時留意加入全部調味料後，加少量油，等油完整包裹豬扒，使醃味更均勻。還有一樣十分重要，便是炒洋蔥後不要洗鑊，因為鑊內有洋蔥的香味，若洗走了，洋蔥豬扒便不夠香了。

蔡一傑提醒炒洋蔥後不要洗鑊，因為鑊內有洋蔥的香味。（傑少煮意影片截圖）

按圖有「洋蔥豬扒」的做法、材料及傑少入廚貼士︰

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蔡一傑【洋蔥豬扒】食譜



材料︰新鮮有骨/無骨豬扒4塊、洋蔥2個

醃料︰生抽約3.5湯匙、老抽、糖、麻油、黑胡椒粉、生粉、生油少許、水2湯匙

醬汁料︰蠔油約1湯匙、生抽、老抽、胡椒粉、五椒粉、麻油少許

做法︰

1.用刀背拍鬆豬扒前後，筋的部分切開，防止豬扒遇熱捲縮。

2.準備醃料醃豬扒，用手將醃料抓入豬扒內，加少量油備用。

3.洋蔥切件，放入筲箕搖勻，洋蔥隨即散開。

4.熱鑊下油，細火炒洋蔥，炒至轉色，加老抽上色，盛起備用。

5.再下些許油，放入豬扒，用細火煎封，先灑五椒粉，煎熟兩面。

6.豬扒煎熟後，切成小件；豬扒、洋蔥回鑊，加入醬汁炒勻。

7.加少量生粉水埋薄芡，洋蔥豬扒完成。

入廚貼士︰

．用刀背拍鬆豬扒前後，筋的部分切開，防止豬扒遇熱捲縮。

．放入全部醃料在豬扒後，才加少量油，讓油完整包裹豬扒，使醃味均勻，可醃1晚，快則一小時。

．洋蔥不用逐塊剝，將切件洋蔥放入筲箕大力搖晃，洋蔥隨即散開。

．炒洋蔥要用細火，否則易燒焦，炒洋蔥後不要洗鑊，讓豬扒增添洋蔥香味。

．五椒粉增豬扒香味。

3色洋葱大不同 白黃宜炒紫色宜生吃

洋蔥分黃、紫、白三種顏色，其營養素、口感也不盡相同，也適合不同的料理方式。台灣營養師夏子雯分享不同顏色和品種洋葱的各自營養價值。

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按下圖看三種洋蔥分別︰

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