洋葱營養｜黃皮助防癌紫皮洋葱抗衰老！3色洋葱大不同哪種宜生吃?

洋蔥作爲不同菜餚中的最强配角，它的營養非常豐富，對心血管健康尤爲重要。洋蔥的品種有不少，常見有黃色洋蔥，另外還有紫色和白色洋蔥，功效營養有什麼不同？
洋蔥分黃、紫、白三種顏色，其營養素、口感也不盡相同，也適合不同的料理方式。有台灣營養師夏子雯分享不同顏色和品種洋葱的各自營養價值。
三色洋蔥中，紫洋蔥含最多花青素，抗氧化物最多，有助護膚抗衰老。（webvilla＠Pixabay）
（按下圖看三種洋蔥分別!）
1. 外觀
白洋蔥：又稱牛奶洋蔥，外皮為白色，肉質呈白色
黃洋蔥：又稱啡洋蔥，外皮為黃色，肉質偏黃，體積普遍較白紫洋蔥大
紫洋蔥：多呈扁圓形，表面為紫色或紫紅色，内裏白中帶紫，橫向切開會有一圈圈紫色紋理
洋蔥多見黃色和紫色，白洋蔥較少見，味道也不及其他兩種辛辣。（Brett Hondow＠Pixabay）
2. 口感
白洋蔥：水分及甜度皆為最高，肉質細嫩，微辛辣
黃洋蔥：水分多，甜味居次，肉質柔嫩細緻，切開可聞到濃濃辣味
紫洋蔥：水分較少，肉質較爽脆，口感最爲辛辣
3. 烹調方法
白洋蔥：適合鮮食、烘烤、慢火燉煮
黃洋蔥：適合拌炒、燉湯
紫洋蔥：適合加入沙律或為菜餚配色用
4. 營養
白洋蔥：含前列腺素A有助擴張血管，降低血液濃度。而槲皮素、蒜素含量三者中最低，但口感較甜，若生食有助保留更多營養
黃洋蔥：蒜素含量最豐富，是一種硫化物，能抗氧化、防癌、抗發炎
紫洋蔥：黃酮、硫化合物、槲皮素豐富，而花青素最多，具護眼護膚抗衰老作用
洋蔥含有維他命A、C、B6，葉酸，礦物質鉀、鈣， 槲皮素、硫化合物，膳食纖維。雖然三種不同顏色的洋蔥口感上各有特色，某些營養物質含量會有些許分別，但都對身體有下列好處！
1. 保持心血管健康
洋蔥的前列腺素A可擴張血管，減少血管的阻力。據美國國立衛生研究院（NCBI）資料指，洋蔥富含抗氧化劑，可預防慢性炎症，降低三酸甘油酯及總膽固醇水平，可降低患心臟病及高血壓的風險。
抗氧化劑中的槲皮素，具有強大的抗氧化力，能保持血管彈性，有益心血管。洋蔥外皮的槲皮素含量多過於內層，若想多攝取槲皮素，建議保留外皮，洗淨洋蔥切開後連外皮一起熬湯。
2.護腸
洋蔥富含益生元膳食纖維，有益腸道及消化系統，平衡腸道細菌群。膳食纖維能增加飽足感、促進腸道蠕動。洋蔥中的槲皮素可抵抗引致腸胃疾病的細菌生長，例如幽門螺旋桿菌及金黃葡萄球菌。不過，有腸易激綜合症人士，食洋蔥會引起消化問題。
3.保持骨骼健康
洋蔥内的抗氧化物有助對抗自由基侵害，從而減少骨質流失，能提高骨質密度，預防骨質疏鬆。
4.控制血糖
洋葱中的硫化物質如大蒜素，可令體内胰島素正常分泌，從而控制血糖水平。美國國立衛生研究院資料研究顯示，42位糖尿病患者，進食100克新鮮紫洋蔥，4小時後的空腹血糖水平平均降低約40毫克。
洋蔥有益但該如何揀選？按下圖教你三個步驟輕鬆辨別！
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1. 用眼看
挑選外皮有光澤的洋蔥，表面光滑、乾燥，沒有損傷或擠壓痕跡，買回家後才不易腐爛。扁身洋蔥比圓身洋蔥好。洋蔥衣上的紋理愈密愈好，表示非用化肥催大
2. 手拿起
洋葱重者為佳，這表示洋葱水分含量充足，甜度也會比較高。
3. 輕按壓
用手輕按，肉質飽滿厚實爲佳。 洋蔥頭（梗）要硬，收口扎實的洋蔥較成熟、甜度較高，且尖頭部位乾燥也不易發芽、耐保存。
同場加映：如何切洋蔥不流淚
洋蔥内的有機硫化合物是洋蔥强烈氣味的來源，會隨著切口散在空氣中，刺激人體眼睛使淚腺分泌。按下圖教你如何切洋蔥不流淚：
洋蔥有益如何入饌烹調？不妨參考以下食譜！
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參考資料：健康2.0、華人健康網、Healthline