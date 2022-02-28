叙福樓集團食肆停業網店減價！凍肉海鮮和牛蔬菜火鍋套餐低至6折

本港第五波疫情持續，政府社交距離措施一直加辣，放寬無期，百物蕭條，餐飲業首當其衝，火鍋店、酒樓等皆是重災區。近日叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍，於社交平台宣布，集團所有分店於2月28日暫停營業，不少網民大感可惜。雖然食肆要停業，但旗下網店「Kabu-Go」繼續營業，日本和牛、西班牙橄欖豬等食材均以優惠價發售！
叙福樓旗下所有分店停業 網民留言感可惜籲加油
第五波疫情確診數字不斷創新高，多處表列場所休業，最近不少店舖即使不屬政府要求暫停營運的表列處所，亦選擇停業。上星期叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍於社交平台宣布，疫情持續惡化，由一月初開始社交距離措施放寬無期，呈報確診個案突破22000，營商環境惡化至實在無法經營，因此集團所有分店將於2月28日星期一暫停營業。貼文中，他亦提醒大家在世紀疫情下要勇敢生存，感謝醫護人員不眠不休照顧病人，同時希望停業決定能稍微減輕醫護人員負擔，期望疫情盡早受控。
消息傳出後，網民紛紛湧到黃傑龍及牛角日本燒肉專門店的社交平台留言，對於餐廳停業感到可惜，指黃傑龍是良心老闆，大家都在留言區互相打氣並期待重開之日，希望早日戰勝疫情，約定再見。
網店「Kabu-Go」繼續營業 日常食材低至6折
儘管牛角、温野菜等食肆暫時停業，不過網店「Kabu-Go株式味覚宅配」繼續營業，一眾Fans仍然可以在家一嘗餐廳滋味！網店內的商品包羅萬有，主要出售優質凍肉為主，由火鍋用的肉類以至板燒用的肉類都應有盡有，甚至日常家常菜會用的牛仔骨、梅肉扒都可以買到，價錢相宜。
肉類、海觧不單只提供單份選購，亦有火鍋套餐、板燒套餐，一份包含豬牛雞、蔬菜、鍋餚、牛涮鍋湯包等，以「極上日本和牛龍蝦火鍋4人套餐」為例，由原價$1891現減至$1680，套餐共14款食品並包含2隻龍蝦。除此之外，網店出售的蔬菜均標示了「已清洗」；新鮮的海鮮如鮑魚亦標示了「已清洗及處理」，對於懶人來說非常方便。
請按圖看Kabu-Go火鍋外賣套餐、板燒套餐：
以上都是套餐，包含湯底、蔬菜、鍋餚等，若想自煮湯底醬汁也可以選擇拼盤，同樣有海鮮、牛拼盤，任君選擇。
請按圖看Kabu-Go火鍋拼盤、肉類、海鮮等食材：
請按圖看Kabu-Go「Grill Party! 板燒拼盤、肉類、海鮮」等食材：
不愛火鍋燒烤，仍有日常家常菜會用到的肉類，如漢堡扒、豬手等，請按圖看Kabu-Go 「Daily日常肉類、肉類、海鮮」等食材：