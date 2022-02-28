叙福樓集團食肆停業網店減價！凍肉海鮮和牛蔬菜火鍋套餐低至6折

本港第五波疫情持續，政府社交距離措施一直加辣，放寬無期，百物蕭條，餐飲業首當其衝，火鍋店、酒樓等皆是重災區。近日叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍，於社交平台宣布，集團所有分店於2月28日暫停營業，不少網民大感可惜。雖然食肆要停業，但旗下網店「Kabu-Go」繼續營業，日本和牛、西班牙橄欖豬等食材均以優惠價發售！



叙福樓旗下所有分店停業 網民留言感可惜籲加油

第五波疫情確診數字不斷創新高，多處表列場所休業，最近不少店舖即使不屬政府要求暫停營運的表列處所，亦選擇停業。上星期叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍於社交平台宣布，疫情持續惡化，由一月初開始社交距離措施放寬無期，呈報確診個案突破22000，營商環境惡化至實在無法經營，因此集團所有分店將於2月28日星期一暫停營業。貼文中，他亦提醒大家在世紀疫情下要勇敢生存，感謝醫護人員不眠不休照顧病人，同時希望停業決定能稍微減輕醫護人員負擔，期望疫情盡早受控。

叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍於社交平台宣布集團所有分店將於2月28日星期一暫停營業。（圖片來源：Facebook@黃傑龍 Simon - 窮富翁 好人好事）

叙福樓集團旗下餐廳包括：牛角、牛角Buffet、牛角次男坊、牛涮鍋、温野菜、柳氏家、和平飯店及永華日常。（資料圖片）

消息傳出後，網民紛紛湧到黃傑龍及牛角日本燒肉專門店的社交平台留言，對於餐廳停業感到可惜，指黃傑龍是良心老闆，大家都在留言區互相打氣並期待重開之日，希望早日戰勝疫情，約定再見。

網民到牛角日本燒肉專門店的FB留言，為黃老闆及店方打氣。（FB專頁「牛角日本燒肉專門店」截圖）

網店「Kabu-Go」繼續營業 日常食材低至6折

儘管牛角、温野菜等食肆暫時停業，不過網店「Kabu-Go株式味覚宅配」繼續營業，一眾Fans仍然可以在家一嘗餐廳滋味！網店內的商品包羅萬有，主要出售優質凍肉為主，由火鍋用的肉類以至板燒用的肉類都應有盡有，甚至日常家常菜會用的牛仔骨、梅肉扒都可以買到，價錢相宜。

網店「Kabu-Go株式味覚宅配」繼續營業，主要出售優質凍肉為主。（網上圖片）

肉類、海觧不單只提供單份選購，亦有火鍋套餐、板燒套餐，一份包含豬牛雞、蔬菜、鍋餚、牛涮鍋湯包等，以「極上日本和牛龍蝦火鍋4人套餐」為例，由原價$1891現減至$1680，套餐共14款食品並包含2隻龍蝦。除此之外，網店出售的蔬菜均標示了「已清洗」；新鮮的海鮮如鮑魚亦標示了「已清洗及處理」，對於懶人來說非常方便。

請按圖看Kabu-Go火鍋外賣套餐、板燒套餐：

+ 3

以上都是套餐，包含湯底、蔬菜、鍋餚等，若想自煮湯底醬汁也可以選擇拼盤，同樣有海鮮、牛拼盤，任君選擇。

請按圖看Kabu-Go火鍋拼盤、肉類、海鮮等食材：

+ 9

請按圖看Kabu-Go「Grill Party! 板燒拼盤、肉類、海鮮」等食材：

+ 1

不愛火鍋燒烤，仍有日常家常菜會用到的肉類，如漢堡扒、豬手等，請按圖看Kabu-Go 「Daily日常肉類、肉類、海鮮」等食材：