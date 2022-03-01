超市搶購潮｜便利店成最後希望　網民5大7-11宵夜推介2款雞髀上榜

近日討論區掀起一股「嚴選十大」熱潮，什麼都有得選，通常都是發帖人選出自己心目中的十大，其他人就會以正負評投票，每次都引起熱議，甚至多人不滿樓主的選擇。觀乎近日超市被搶購一空，多間食肆又提早關門甚至停業，半夜口痕或肚餓，便利店就成了最後希望。有網民就嚴選出自己的心水10大7-11宵夜，記者綜合網民評分後選出頭5位，但最惹爭議的，是超人氣肉醬意粉竟然冇份！



自政府早前「改口風」，稱3月全民強制檢測期間或要實施「禁足令」，近日網上流傳一段錄音，指立法會正就禁足、封城等方案表決，隨即引起市民恐慌，紛紛到超市掃貨囤糧，各區超市貨架被搶購一空，收銀處亦大排長龍。第五波疫情大爆發，多個旺區變死城，店舖調整營業時間甚至停業，大集團如敘福樓都停業、大家樂全日只做外賣、麥當勞亦提早關門，再冇24小時營業。眼看超市貨架空空如也，半夜口痕想食宵夜，便利店大概是最後希望。

超市無論是急凍櫃、冷藏櫃、貨架，都幾乎被清空。（馬煒傑攝）

便利店最方便就是有許多一叮即食的選擇，如：點心、盅頭飯、雞髀等，亦有其他不用加熱的小食，如：三文治、飯糰等，有網民就開Post選出他心中的10大7-11必買宵夜，可惜其中4款都被負評，包括：白咖喱雞飯、芝士日式燒汁雞肉漢堡沖繩飯糰、皇牌點心拼盤、芫荽濃厚滑蛋火腿三文治等，不少人認為便利店飯糰的米飯普遍都又乾又硬、無法理解樓主是否刻意將「芫荽」三文治放第一，曲線引負評等，至於頭5位則詳列如下：

第5位：辣味芝士雞中翼（230票）



7-11有兩款雞翼，一盒4隻，而「辣味芝士雞中翼」人氣較「蜜汁叉燒雞翼」高，但有人就覺得加熱後很腍，質疑問：「未食過，但用微波爐叮完仲會好食嗎？」

辣味芝士雞中翼（7-11網站）

第4位：水牛城雞髀（396票）



雞髀算是7-11的王牌之一，共6款雞翼，頭5位裡有2款上榜，包括這款水牛城雞髀，力壓檸檬蜜糖、咖喱、黑椒和花雕口味。由辣味芝士雞中翼和水牛城雞髀所見，網民都喜歡帶點微辣的味道，相信是比較惹味吧？

水牛城雞髀（7-11網站）

第3位：瑞士雞髀（609票）



比水牛城雞髀更受歡迎的，非瑞士雞髀莫屬！早在《晚吹空肚講宵夜》盤點的7-11宵夜排行榜中，瑞士雞髀更登上榜首！即使經過加熱，雞髀仍充滿肉汁，網民亦留言：「呢個真係好好好好味！」「第一位一定係呢隻髀，最出色嘅係，佢提供埋一隻膠手套。」

瑞士雞髀（7-11網站）

第2位：半熟玉子飯糰（906票）



儘管上文提過便利店的飯糰不太受歡迎，完全及不上日本便利店出售的飯糰，因香港飯糰普遍被指飯粒乾硬不新鮮，唯獨是這款「半熟玉子飯糰」例外，相信是半熟玉子加了不少分數，半凝固的蛋黃帶點濕潤，吃起來救了整件事。可是，仍然有人嫌太乾，還戲謔說：「乾過你入咗土嘅阿婆塊面喎！」

半熟玉子飯糰（7-11網站）

第1位：日式醬油溏心蛋（1492票）



冠軍就是「日式醬油溏心蛋」，記得這貨品是2019年才上架，以往筆者去台灣旅遊時，每晚宵夜必吃當地便在利店的「石安牧場溫泉蛋」，心想香港怎麼沒有，結果2019年初終於等到，登港初期更常常賣斷貨，證明人氣高企。一見到這個小食，網民已立即表示：「呢個Top3啦！」「呢個好X好食，但成日得花雕冇呢隻味，花雕超難食。」亦有人嫌它賣得比較貴。

日式醬油溏心蛋（7-11網站）

肉醬意粉落選好打有限？

不知道以上名單與你心中的選擇是否相似，可以肯定的是，樓主因沒有把「肉醬意粉」列入十大而被網友狂罵，留言：「肉醬意粉都無，痴X線！你好打有限！」「你有冇諗清諗楚先開Post？」「7仔肉醬意粉值得第一！」猶記得這肉醬意粉當年因《志明與春嬌》系列爆紅，余文樂飾演的張志明有句經典對白：「我從小愛吃7-11的肉醬意粉，雖然有點鹹，雖然肉有點多，但是我喜歡它，它就甚麼都好。」7仔的肉醬意粉$18不算貴，意粉偏幼偏硬身，細細份確實頗適合宵夜，難怪網民皆為它抱不平！

余文樂飾演的張志明，帶紅了7-11肉醬意粉。（《春嬌與志明》劇照）

網民詫異為何肉醬意粉竟未有上榜！（7-11網站）

以上分享完各種宵夜，如果你有閒情的話，可以試試其他的新食法，如梁祖堯就在《晚吹空肚講宵夜》示範自創的「薯片雞髀」，只需在瑞士雞髀中稍為加工便成。

【晚吹空肚講宵夜】實試祖堯推薦薯片雞髀 便利店10大宵夜排行榜

請按下圖睇薯片雞髀做法、試食報告及小貼士：