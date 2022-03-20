尚食｜宮廷菜竟是青菜豆腐湯皮蛋艇仔粥？尚食36道御膳常餐一覽

《尚食》在兩岸熱播，網民稱之為《延禧攻略》前世版或《大長今》翻版。《尚食》幾乎每一集都有巧手烹飪、享用美食的情節，讓不少觀眾大呼：「半夜看真的很肚餓！」



《尚食》宮廷珍饈百味 松花皮蛋白雲豬手應有盡有

宮廷美食不一定是大魚大肉，也有一般的家常菜，如「包兒飯」是生菜包肉碎、「金齏白玉」是魚片飯糰、「珍珠翡翠白玉湯」是青菜豆腐滾湯，此湯在劇中納為恆常的宮廷菜，用於紀念明太祖朱元璋改朝換代的艱辛，意義非凡。如果Omicron肆虐期中抗疫太悶的話，不妨參考《尚食》中的日常家餐美食圖鑒，煮兩道尋常百姓菜當作宮廷美饌，或營養豐富的青菜豆腐滾湯，不難吧！

「珍珠翡翠白玉湯」是青菜豆腐滾湯，在劇中納為恆常的宮廷菜，紀念明太祖朱元璋改朝換代的艱辛。（《尚食》影片截圖）

《尚食》男女主角吳謹言、許凱，繼《延禧》後再度牽起當年讓人遺憾的「魏瓔珞傅恆CP」，今趟在劇中相守相愛。劇情背景為明代皇朝及尚食局的故事，每集穿插明代各種宮廷的御膳製作過程，堪比《舌尖上的中國》，讓觀眾體味「飲食文化」，該劇呈現的美食大部分都有歷史文獻可依，標注過的菜餚已上百種，據聞攝製隊花上大半年時間來做研究及資料搜集，使《尚食》不止復原古籍中記載的名菜，亦鑄造了豐富的中華美食圖鑒。

《尚食》男女主角吳謹言、許凱。（《尚食》影片截圖）

《尚食》家餐美食 速睇30集圖鑒粗菜細作

有說明代初期百廢待興，太祖朱元璋窮苦出身，即使青菜、豆腐等尋常的食物，朱元璋也覺得是美食，宮廷御膳也做得簡樸，不太難吃，也不太好吃。劇中呈現多姿多彩的菜餚主要為了吸引觀眾眼球而設，有巧奪天工的菜式，也有走入尋常百姓家的日常飲食，例如清蒸檳榔芋、盤龍青瓜、清湯白菜和包兒飯（生菜包肉碎）。

按圖看《尚食》全劇30集日常家餐美食圖鑒︰

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