滿漢全席｜網紅重塑御筆猴頭一筆值千金　海鮮肉熬2日鮑魚汁做墨

《尚食》以明代後宮尚食局為背景，同時展示中華美食技藝，劇中琳瑯滿目的菜式，網羅日常家餐及宴會美饌多達百款。如宮廷菜般精雕細琢的，還有孔府菜。近日內地網民妙手生趣，親自復刻著名孔府菜「御筆猴頭」，以多款食材熬製一支可以吃下肚的「毛筆」，將美食耍樂共冶一爐。



（南翔不愛吃飯bilibili影片截圖）

中國有八大菜系包括魯菜、川菜、淮揚菜、粤菜、浙江菜、閩菜、湘菜和徽菜，從中或勾勒出「只聞其名，未見其面」清代滿漢全席的畫面。「御筆猴頭」是山東省的傳統名菜，屬於魯菜中的「孔府菜」，它為中華飲食文化中的翹楚，並且納入了世界非物質文化遺產名錄。

翰墨飄香孔府菜「御筆猴頭」。（南翔不愛吃飯bilibili影片截圖）

翰墨飄香孔府菜 家餐宴席兩大類

孔府菜分為兩大類，一類是日常家餐，包羅米粥、煎餅、鹹菜、豆腐、豆芽、雞蛋、茄子，這些來自民間的常餐，經過孔府廚師的巧製，成了孔府的獨特菜餚，原則為粗菜細作，別具風味。

另一類是宴會飲食，例如接待貴賓、慶祝上任、生辰、結婚或喪事而特備，並遵照君臣父子的等級，有不同的規格，第一等用於接待皇帝和欽差大臣的「滿漢全席」，用上清代國宴的規格設置，使用全套銀餐具，上菜196道，悉數是山珍海錯、熊掌、燕窩及魚翅等，有時宴席菜和家常菜亦會相互通用。

「墨汁」用了珍饈百味熬成。（南翔不愛吃飯bilibili影片截圖）

復刻「御筆猴頭」 一支毛筆要千元？

「孔府菜」講究造型完整，不傷皮，不傷骨，在掌握火候、調味、成型等需要巧思手細才堪稱完美。而其中的「御筆猴頭」取名高雅，造型特異，是孔府傳統宴席名菜，流傳下來已有各家的做法。近日內地網紅復刻的版本比較矜貴，並留下懸念︰「一支毛筆造價要上千？滿漢全席裡的這支筆不僅能吃還能寫字！」但也可能只是他的獨家版本，因為他用了大量海鮮和肉︰鮑魚、瑤柱、乾魷魚、豬肉豬手、豬骨、雞腳、雞身、火腿，花十小時熬湯汁，又找來鮮猴頭菇做筆毛、打蝦膠做漿糊、掏空筆笋做筆，精雕細琢細造毛筆。

按圖看「御筆猴頭」精彩示範︰

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《尚食》宴會美饌 速睇30集圖鑒

TVB外購劇集《尚食》以明代後宮尚食局為背景，展示了姚子衿（吳謹言飾）、孟紫澐（王艷飾）等掌膳對中華美食技藝的追求，回溯飲宴風尚，其中不乏展現巧奪天工的宮延美饌。

（右）姚子衿（吳謹言飾）、（左）孟紫澐（王艷飾）廚藝超凡。（《尚食》影片截圖）

按圖看《尚食》全劇30集宴會美饌圖鑒︰

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