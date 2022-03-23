超市優惠｜優品360快速測試劑10盒$150　澳洲蜜糖減$13粉紅鹽57折

「優品360」全港擁110間分店，經常推出減價產品、換購價、會員優惠等，今期抗疫產品有快速抗原測試套裝、Level 3口罩。還有越南虎蝦、原隻小龍蝦、法式豬扒、喜馬拉雅山粉紅鹽，低過6折。優惠期至3月31日。



抗疫產品 快速抗原測試劑$150/10盒

優品360出售的快速抗原測試套裝有ALL TEST、HEK、Green Spring，獲歐盟CE證書、ISO13485證書，15-20分鐘便有測試結果。任擇10盒$150，單件$18盒。UniproCare彩色口罩（成人/中童）任擇每盒$39、$60/2盒、$100/4盒。

按圖看優品360今期抗疫產品優惠：

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食品飲料 粉紅幼鹽57折越南大虎蝦減$10

今期最抵買相信是Familie喜馬拉雅山粉紅幼鹽，無添加防腐劑，500克原價$33現$19，約57折。近日轉天氣，潤喉蜜糖必備，Pura Bee澳洲蜜糖500克原價$58現$45，約77折。Aqua Feast 越南大虎蝦仁減$10！

按圖看優品360今期食品飲料優惠：

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一買即換 買任何產品+$59購原價$86.5鹽焗杏仁

現於優品360購買任何產品即可以換購價買指定貨品，如+$59可購原價$86.5鹽焗/原味杏仁，+$52購原價$59 Jacobs Monarch即溶咖啡。若是優品360會員毋須購物也可以優惠價購買。

按圖看優品360今期可以換購價購買的指定產品：