煙熏蛋食譜｜李司棋煙熏蛋做法簡易保證溏心　煙熏3要點用咩茶葉?

溏心蛋，很多人都喜愛吃，但今次要介紹的，是味道更具層次的煙熏蛋！李司棋日前在Instagram拍片，詳細分享煙熏蛋的做法，整個過程的重點是掌握時間。而考慮到大家未必常常會製作煙熏菜式，李司棋就分享了當中的3大要點。



煙熏蛋要用什麼蛋？

李司棋日前在Instagram分享煙熏蛋的做法，她說：「你們愛吃溏心蛋嗎？我很喜歡，更喜歡上海或北方菜館的熏蛋，切開是很溏心的，又有少少煙熏味，真的很好味！」之後她很雀躍地表示今次要親自做煙熏蛋，有網民就好奇做煙熏蛋有沒有指定要用哪些產地或品種的雞蛋，司棋姐就指，普通的雞蛋已經可以了。

一講到要整煙熏蛋，李司棋雀躍得不得了！（Instagram：leeszekee）

做煙熏蛋不算難，但由於蛋要浸過夜，所以不能即熏即食，至少要2、3天，而司棋姐亦坦言，不論做溏心蛋，還是最後煙熏蛋的過程中，都很講究時間的掌握，要小心睇火。

請按下圖睇司棋姐的煙熏蛋材料和做法：

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李司棋煙熏蛋食譜



材料：蛋8隻、片糖數塊、茶葉適量



醃汁：

生抽4湯匙、蠔油2湯匙、老抽2湯匙、白糖1湯匙、芫荽1紮（切碎）、葱1紮（切碎）、紫洋葱半個（切碎）、蒜1粒、薑（切碎）、水適量（蓋過蛋的分量）



做法：

1.室溫水浸住雪櫃取出的蛋，煲滾2分鐘後關火，再浸2分鐘靜置，盛起蛋。

2.以水喉水沖雞蛋，放入冰水浸1小時，等候期間可混合醃汁材料。

3.輕力用鐵匙敲裂蛋殼，撕走少許蛋殼，放入雪櫃浸1-2天。

4.白鑊鋪上錫紙，放上片糖、茶葉，再鋪錫紙和放上蛋，加蓋。

5.中火焗蛋3分鐘至出煙，出煙後1分鐘就把蛋拿出，剝殼即可享用。



小貼士：

*煙熏過程中，完全不需加水入鍋。

*煙熏必須用錫紙鋪好鑊，以免糖溶化時會把鑊弄壞。

*鑊出煙後1分鐘就要把蛋取出，以免熏太久令蛋變苦。



雖然司棋姐說：「煙熏完，擺在雪櫃1、2日會更加好食。」但她還是即場試食了，細味之後就大讚：「煙熏嘅味道，好得呀！」此外，當網友問到更多詳情時，她亦有在留言欄補充：「烚完蛋，是很溏心，浸完冰水，蛋殼還是很難完整無損地剝掉，但敲裂，泡在有味湯汁，兩天後，雪櫃取出，蛋殼很容易除掉。」至於要用什麼茶葉，司棋姐今次用的是紅茶茶葉，但她直言用什麼茶葉都冇所謂，其女兒更留言指，自己試過用薰衣草茶葉，一樣很香。

李司棋試味後，大讚：「好得呀！」（Instagram：leeszekee）

資料來源：李司棋Instagram