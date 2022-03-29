Omicron｜港大中醫學院推8款湯水健脾益肺　感染前中後3階段調理

第五波疫情的確診者漸漸康復，痊癒當然好，但若是調理不當，容易產生不少後遺症，形成「長新冠」。香港大學中醫藥學院副教授陳建萍撰文，推薦湯水藥膳，適合乾咳少痰、氣短人士飲用，促進病後康復。



港大中醫推薦4款湯水藥膳 辨證常見氣陰兩虛

第五波疫情下，不少港人轉用中藥以治療Omicron，並在康復期飲用湯水加以調理身體。香港大學中醫藥學院副教授陳建萍撰文，指根據國家對新冠肺炎診療方案中醫治療指引，就新冠肺炎康復期，中醫辨證常見「氣陰兩虛」與「肺脾氣虛」兩個證型。

港大中醫學院推薦4款湯水藥膳，適合乾咳少痰、氣短的康復者飲用。（網上圖片）

請按圖看中醫常見兩個證型的臨床表現：

康復後調理：3款湯水+1款粥

陳醫師指，大病初癒身體趨於康復時，適宜選擇或配合非藥物手段與方法綜合調理，她推薦以下4個湯水藥膳，包括：主治氣陰兩虛的沙參玉竹湯；治肺脾氣虛兼痰瘀的益肺健脾湯；治大病初癒氣陰不足的蓮藕馬蹄湯。此外推介一款百合蓮子粥，更可作代餐食用。

益肺健脾湯用了五指毛桃、生薏仁、陳皮等化濕食材。（資料圖片）

【病後康復】沙參玉竹湯食譜

功效：補益氣陰、潤肺化痰，促進呼吸道疾病的康復。

適用者：口咽、微咳有痰、咽喉不適、乏力、納差（不想吃飯），大便不暢或黏。



材料：北沙參20克、南北杏各20克、玉竹20克、雪梨2個、百合202克、蓮子25克、白果12粒、黑木耳3-5克、陳皮1塊、馬蹄10粒、白蘿蔔（帶皮）1/2個



做法：浸泡清潔雲耳，藥材洗淨浸水，瘦肉汆水，以上諸味用10碗水，大火煲滾以後轉中小火煲煮至90至100分鐘即可。如不用肉時，以上諸味食品用8至10碗水，煎煮30分鐘即可。



用法：代茶水、當湯水服用，以上為2至3人份量，每周服1至2次，可連吃1至2周。



【病後康復】五指毛桃蓮子蘿蔔湯食譜

功效：益脾健脾

主治：肺脾氣虛兼痰瘀



材料：白蘿蔔1個（切件）、白蓮子30克、百合20克、海底椰15克、五指毛桃70克、黃豆30克、生薏仁30克、山楂15克、紅棗3粒、陳皮1塊、雲耳5克、生薑3片、瘦肉或排骨300克



做法：浸泡洗淨的雲耳，上諸食材用10碗水，大火煲滾後轉文火煲煮100分鐘左右即成。



用法：以上為2-3人一次用的分量，每周可煲2-3次，可連吃半個月以上。



蓮藕馬蹄湯用了不同的白色的食物，助滋陰潤肺，養胃及生津。（資料圖片）

【病後康復】蓮藕馬蹄湯食譜

功效：清餘邪、益肺氣、養肺陰；促進呼吸道疾病的康復。

主治：治大病初愈， 氣陰不足。



材料：蓮藕1節、雲耳5克、馬蹄15粒、陳皮1塊、或加魚腥草30克（後下）、泥鰍200克、或瘦肉或排骨300克、生薑3片（後下）



做法：洗淨泥鰍，浸泡洗淨的雲耳，加10碗水先煲40分鐘，再加餘下食材煲煮60分鐘左右即成。



用法：以上為2-3人一次用分量，每周可煲2-3次，可連吃半個月以上。



【病後康復】百合蓮子粥食譜

功效：健脾去濕，培土生金。

主治：治大病初愈， 肺脾氣虛。



材料：百合30克、蓮子30克、白果10粒、北沙參20克、生薏苡仁30克、陳皮1塊、白米50克



做法：先將以上食材洗淨，加水煮成粥，攪勻即成。



用法：1-2人量，每日早、晚各1次、代餐食用、可連吃半月以上。



抗疫藥膳湯包食譜 戒辛辣煎炸過甜或酸

以上4款湯水藥膳主要都是針對康復後調理身體，然而早前港大醫學院中醫藥學院在社交平台上公開了一系列抗疫藥膳湯包食譜，功效涵蓋預防、病中調理。港大中醫藥學院表示，這些保健湯水適合男女老幼服用，亦有注明適用者的徴狀，大家可以因應自己的體質及身體情況飲用。同時亦提醒市民凡藥皆有偏性，應在中醫師的指導下合理使用中藥材作為藥膳。飲用湯水時注意戒口，忌辛辣刺激、煎炸油膩、過酸過甜的食品、凍飲及酒精。

未病預防可飲用用百合、北沙參、玉竹等藥材煲煮的潤肺湯。（資料圖片）

【未病預防】百合麥冬潤肺湯食譜

功效：清肺化痰、益氣養陰、預防呼吸道疾病。

適用者：偶有咳嗽、咽乾、口乾、鼻乾、痰少粘稠、大便偏乾、平素易於外感者。



材料：百合20克、麥冬15克、北沙參15克、防風10克、玉竹10克、北耆10克、桔梗10克、蘆根20克、牛蒡15克、海底椰10克、生薑3片、陳皮1塊



做法：先將藥材浸泡20分鐘，瘦肉滾水煮去上沫，放入藥材煲內，加至8碗水，大火煲滾，轉細火，煲60分鐘至90分鐘，分為3碗。



用法：每日一碗，可供一家3人服，每周煲1-2次，可與其他湯水交替服。



【未病預防】茯苓薏米去濕湯食譜

功效：健脾去濕、益氣扶正，預防呼吸道疾病。

適用者：易於疲倦少氣，四肢沉重，食少納差，大便黏滯不成形或稀溏。



材料：五指毛桃20克、准山15克、黨參10克、赤小豆30克、白朮10克、茯苓30克、炒薏米30克、炒白扁豆15克、玉米鬚10克、生薑2片、陳皮1塊



做法：將藥材浸泡20分鐘，瘦肉滾水煮去上沫，放入藥材煲內，加至8碗水，大火煲滾，轉細火，煲60分鐘至90分鐘。



用法：以上為3人一次分量，每周服2次，可與其他湯水交替服用。



若不幸染疫，飲用羅漢果茶可舒緩咽喉不適或疼痛。（Gettyimages／視覺中國）

【病中調理】三白固肺湯食譜

功效：清潤補肺、健脾化濕，預防呼吸道疾病。

適用者：表現為咳嗽、咽喉不適或疼痛、咽乾，全身乏力、納差、大便不暢或黏。



材料：白蘿蔔1個（切件）、白扁豆25克、白果12粒、百合15克（新鮮百合分量加倍），生黃耆30克、黃豆或黑豆百合30克、紅棗3粒、陳皮1個，生薑3片，可配豬肺或排骨煲湯



做法：藥材洗淨浸水，豬肺或排骨汆水，以上諸味用10碗水，大火煲滾後以中小火煲煮約90分鐘即可。



用法：以上為2至3人一次用量，每周服用2次。



【病中調理】羅漢果茶食譜

功效：清肺化痰，預防及輔助呼吸道疾病。

適用者：咳嗽、咳痰、咽喉不適或疼痛、咽乾、呼吸不順者。



材料：羅漢果1/2個、無花果3-5粒、南北杏各12克、雪梨（帶皮）2個、橙（帶皮）1個、白蘿蔔1/2個、熱重者可加青橄欖5枚



做法：以上諸味用6至8碗水，中火煎煮30分鐘即可。



用法：代茶水頻服，以上為1至2人份量，每周服2至3次。



港大中醫學院抗疫藥膳湯包系列，請按圖看各階段宜飲用的保健湯水：

資料來源：FaceBook@HKU Medicine