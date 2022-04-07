消費券｜Le Creuset減價低至半價！風信子紫系琺瑯鑄鐵鍋新品6折

Le Creuset新品減價來了！而且今次主打的兩個減價系列更是新產品，包括風信子紫色以及粉紅色配淺金色鍋蓋頭的鍋具系列，雖然上月才剛推出，但就有低至6折優惠！「官網獨家」優惠更低至半價，加上剛發放了第一輪消費券$5000，選購時就更可隨心所欲啦！



Bluebell Purple風信子紫色琺瑯鑄鐵鍋6折

Le Creuset的鍋具一直是許多女士的最愛，當中粉色系列就更不容錯過，適逢春天，前陣子推出了Bluebell Purple系列，淺紫色原來是風信子，根據官方解說，其花語是堅定和注視，代表着重生的愛；而「紫色有著永恆的感覺，放於琺瑯鑄鐵鍋上，或許能代表著調和耐用恆久的特質」，因此這隻Bluebell Purple是今個春季的重點新色。現時這隻色的琺瑯鑄鐵鍋、燉鍋、深炒鍋等，都正進行優惠，全線6折！

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Bluebell Purple (淺金色鍋蓋頭)共有4個尺寸，一律6折發售。（Le Creuset官網）

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Bluebell Purple (淺金色鍋蓋頭)(18厘米) $1,493 原價$2,488 (6折)

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Bluebell Purple (淺金色鍋蓋頭)(20厘米) $1,673 原價$2,788 (6折)

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Bluebell Purple (淺金色鍋蓋頭)(22厘米) $1,853 原價$3,088 (6折)

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Bluebell Purple (淺金色鍋蓋頭)(24厘米) $2,033 原價$3,388(75折)



請按下圖睇Bluebell Purple系列的減價產品：

Shell Pink淡粉紅琺瑯鑄鐵鍋75折

另一款是淡粉紅的Shell Pink琺瑯鑄鐵鍋具，不禁令人聯想起開得正茂的櫻花呢。心水清的朋友都知道，這個甜美優雅的色系並非全新上架，而且一向大受歡迎，不過它還是頭一次換上淺金色不鏽鋼鍋蓋頭，感覺更加華麗。這個不鏽鋼鍋蓋頭美觀、好握、耐高溫，入焗爐和蒸爐也完全無問題。

圓形琺瑯鑄鐵鍋Shell Pink (淺金色鍋蓋頭)共有4個呎吋，一律75折發售。（Le Creuset官網）

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Shell Pink (淺金色鍋蓋頭)(18厘米) $1,866 原價$2,488 (75折)

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Shell Pink (淺金色鍋蓋頭)(20厘米) $2,091 原價$2,788 (75折)

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Shell Pink (淺金色鍋蓋頭)(22厘米) $2,316 原價$3,088 (75折)

圓形琺瑯鑄鐵鍋 Shell Pink (淺金色鍋蓋頭)(24厘米) $2,541 原價$3,388 (75折)



請按下圖睇Shell Pink系列的減價產品：

除了上述新品，還有部分鍋具正進行「官網獨家」減價優惠，低至半價，請按下圖：

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Le Creuset專門店

銅鑼灣店：銅鑼灣東角道24號 怡東商場地下23-24號

尖沙咀店：尖沙咀漢口道28號亞太中心地下 9號

沙田店：新界沙田新城市廣場第一期 6樓640號

屯門店：屯門市廣場第一期3樓 3263號

網址：lecreuset.com.hk/zh_HK



資料來源：Le Creuset