Gi味俱全｜黃淑儀剁椒蒸排骨食譜　加2蔬菜提鮮索汁剁椒唔只辣味?

豉椒排骨是常見的家常菜，那麼剁椒蒸排骨你又吃過嗎？黃淑儀就在普通的豉椒排骨以外帶來一道新菜式——剁椒蒸排骨，還加了一種蔬菜讓味道提鮮。這道菜只需簡單兩步就可完成，最適合趕開飯時煮！



剁椒和辣椒有什麼分別？

黃淑儀（Gigi姐）在myTV SUPER的節目《Gi味俱全第三季》中，示範了剁椒蒸排骨做法，剁椒與一般辣椒究竟有什麼分別？原來剁椒是北方的辣椒，經過醃漬，味道帶濃郁的酸味；而她另外加了芋頭與番茄兩種蔬菜，前者索汁、後者提鮮，吃起來更有層次。

剁椒不止得辣味，還帶有濃郁酸味。（節目截圖：《Gi味俱全》第三季）

急凍肉用鹽抓洗辟雪味

不知道大家平時愛去街市還是超級市場買肉？想吃新鮮排骨，通常都要去街市，肉檔老闆總會問要肥還是瘦肉，Gigi姐本身就喜歡肥一點的，當然你亦可以去凍肉舖買急凍排骨，但醃和煮之前記得先用鹽抓洗和沖水幾次，以辟走雪味。此外，假如你不想蒸排骨，可用五花腩或豬頸肉取代。

請按下圖睇Gigi姐煮剁椒蒸排骨的材料、做法和貼士：

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黃淑儀剁椒蒸排骨食譜



材料：

排骨450克（切塊）

芋頭半個（去皮 切片）

番茄半個（切細粒）



醃料：

鹽半茶匙

糖2茶匙

紹酒1茶匙

老抽1茶匙

蠔油1湯匙

豆豉1湯匙

剁椒1湯匙

粟粉2茶匙



做法：

1.排骨索乾，加醃料和番茄拌勻備用。

2.芋頭鋪平在碟底，放上已醃好的排骨，猛火蒸12分鐘即可。

