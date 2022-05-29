花蛤蜆保存法｜泡水吐沙新鮮度大降？放雪櫃前4步驟如冬眠最保鮮

買了鮮活的花蛤、蜆、蚌等貝類海鮮（蛤蜊），如果吃不完的話，大家會如何保存呢？用一盆水盛載然後放入雪櫃冷藏，翌日再取出烹調？雖然此法看來並無不妥，但原來並沒有為鮮活的貝類帶來保鮮的效果。網購及超市內有時見到無水、無空氣的真空包裝貝類海鮮出售，究竟是活的，還是死了的蛤蜊？



想延長保存期的話，買回家後建議不要急於泡水吐沙，利用1膠袋真空保存法延長新鮮度。（尹嘉蔚攝）

勿心急泡水吐沙 膠袋真空延長鮮活期

保存未煮的貝類，不少人可能聯想到將它們放入裝了水的容器內，模擬它們的生長環境，然後放入雪櫃冷藏。但其實這種做法，對維持貝類的鮮度不太有效。來自台灣的大廚郭主義，經常在烹飪節目中分享入廚的貼士和心得，並分享了保存鮮活貝類的貼士，延長它們「壽命」的方法。

郭大廚提到假如買了太多新鮮貝類，建議大家不要一下子全部拿去浸水吐沙，否則會削弱了它們的保存期。記得要用多少就從膠袋裡拿多少出來吐沙，其他不需用水浸，然後擠壓出全部空氣，牢牢地捆緊袋口封實，貝類會蓄起自己的水分不會吐出。將整袋貝類拿去冷藏；冷藏才會活，冷凍會凍死貝類海鮮。在冬天可冷藏5-7天；夏天則約2-3天。泡水吐沙過的貝類能保存的時間短，想延長保存期的話，建議不要急於泡水吐沙，用以上方式保存。

市場上有真空包裝，並標明需烹調的活貝類出售，烹調前才進行吐沙處理。（黃舒慧攝）

真空冷藏最保鮮 貝類無氧呼吸如冬眠

據東森新聞訪問海洋大學水產養殖系教授冉繁華，他指出貝類能夠無氧呼吸，當遇到比較低溫及環境不好的情況下，貝類就將兩殼閉緊，完全不需要氧氣，加上低溫冷藏4至6℃的情況下，兼沒有劇烈反覆的鹽度與溫度變化，貝類降低它們的代謝率及暫停呼吸，像進入冬眠的狀態，有可能存活到21天以上。市場上有時看到真空包裝，並標明需烹調的活貝類出售，正是利用貝類「冬眠」的的特徵，達到延長貝類產品的保存期限。若買的時候是真空包，便不用拆封，原包裝放入冰箱冷藏保存即可。當要烹調前，開封後將它們泡水，貝類慢慢地打開兩殼，伸出呼吸管呼吸，因為它們是活的，所以烹飪前要進行吐沙處理。

按圖看保存貝類海鮮延長鮮活期的正確方法︰

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參考資料︰美食鳳味/東森新聞/自由時報/食力

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