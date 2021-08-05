花蛤吐沙方法｜花蛤受不住1種調味料　5分鐘瘋狂吐沙比鹽水更乾淨

花蛤味道十分鮮甜美味，可是沙子卻很多。有網民分享使花蛤快速吐沙的3個好用方法，用麻油竟然令花蛤最受不了，瘋狂地吐沙。



有內地網民從市場買了花蛤，實試3種方法，觀察哪一種最令花蛤吐沙子吐得最乾淨。（資料圖片）

有內地網民從市場買來花蛤，實試了3種方法，觀察哪一種最令花蛤吐沙子吐得最乾淨。分別有燒酒、溫水+麵粉/生粉、溫水+麻油。經一輪處理後，花蛤又暈又嘔，原來麻油最令花蛤吃不消。

按圖看網民比試花蛤吐沙方法︰

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花甲和花蛤是同一種生物嗎？

花甲和花蛤並沒有區別，粵語中蛤和甲同音，所以花蛤也被稱為花甲。花蛤有多種花紋和顏色，紋理清晰，體型扁長。花蛤肉味鮮甜，蛋白質含量高，脂肪含量低，並有各種維他命和礦物質，營養價值高，價格比沙白和蜆貴。

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