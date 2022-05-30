冷飯鬆軟貼士｜隔夜飯一嚿嚿？煲飯時加1種材料翌日依然軟綿綿！
撰文：余曉彤
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隔夜飯經常給人一種乾爭爭的感覺，亦因擺放過一段時間而結塊，即使加熱後亦比原來的口感來得乾硬。日本綜藝節目《大阪ほんわかテレビ》進行測試並分享防止米飯結塊的方法，只要煮米時做多一步，就能讓口感及軟熟度保存。
白飯冷掉影響口感 冰塊、橄欖油、蜜糖哪款防結塊？
隔夜飯、已擺放了一段時間的白飯，都容易結塊乾硬，口感極差！日本綜藝節目《大阪ほんわかテレビ》分享在煮飯的時候加入某種食材，可以大大減少冷飯容易結塊的問題，個人認為此方法對製作飯團時起了重大作用，有助飯糰冷掉後因結塊而散開。
節目組煮了3煲飯，在按掣前分別加入了冰塊、橄欖油、蜜糖，看看當中的變化，其後邀請了管理營養士水口麻衣子解釋當中原因。
請按圖看測試結果及原因：
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測試結果顯示：
加冰塊的米飯更篷鬆彈牙，加了蜜糖的米飯粒更甘甜，但兩者的冷飯仍同樣結塊，只有加橄欖油的米飯放涼後仍鬆軟，且帶有油光。
資料來源：読売テレビ 《大阪ほんわかテレビ》
為什麼白飯冷藏後會成一嚿嚿？
因白飯在放涼期間水分會逐漸流失，因此出現了結塊的情況。
白米加冰一同煲煮有什麼效果？
飯粒變得蓬鬆、 口感彈牙 。
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