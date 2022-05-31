鹹肉糭食譜｜保哥教包鹹肉糭糯米綠豆黃金比例　10貼士烚糭加鹼水

端午節將至，不知道大家有沒有自己包糭？大廚黃亞保除了推出自家品牌的糭之外，亦在節目中示範了「家鄉瑤柱鹹蛋黃鹹肉糉」的做法。雖然是鹹肉糭，但他亦在拌綠豆與烚糭期間加入了鹼水。除此之外，他亦分享了備料、包糭等10個貼士，非常實用！



大廚黃亞保（保哥）日前現身無綫節目《流行都市》，向觀眾示範「家鄉瑤柱鹹蛋黃鹹肉糉」的做法，是最普遍、符合大眾的口味，而且還相當足料。保哥的食譜可以包到5隻糭，他分享了令米更滑、肉更香、糭更快熟的小貼士。

保哥教觀眾包糭。（節目截圖：《流行都市》）

家鄉瑤柱鹹蛋黃鹹肉糉所需材料。（節目截圖：《流行都市》）

請按下圖睇保哥的備料經過及4大注意事項：

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備料備得差不多之後，便進入包糭環節，一隻糭需要5塊糭葉，如何包得紮實也是一大關鍵。保哥表示包糭是一Take過、無得NG的程序，否則就會成隻糭散晒。他亦提到，烚糭時先「吊水」的作用，以及防止鹹肉糭烚煮時爆開的心得。

請按下圖睇包糭詳細圖解及6大貼士：

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資料來源：《流行都市》