蛋黃鹹肉糉食譜｜簡易包糉法5塊糉葉包搞掂！五花腩／糉葉點處理?

包糉，好像很費時，聽起來，已經很累，但有網友帖文竟包了四百多隻糉，不為謀利，只為家人朋友送上節日的祝福。家中每年也有自家製糉隻，由婆婆、嫲嫲、媽媽輪流接力相傳，要做其實不難，即使新手上陣，也可輕鬆完成，秘訣就是5塊葉！



包糉的方法，五花八門，有用2塊葉、3塊葉、4塊葉、5塊葉，甚至6塊葉，但經我實試，一次包搞掂的，是用5塊糉葉。當然這也視乎你的餡料多少，愈多料愈難控制。

最簡易的包糉法是用5塊糉葉。

鹹肉糉用五花腩 鹽醃1晚記得沖水

蛋黃鹹肉糉，最傳統也最美味。一件豬腩肉、一個鹹蛋黃、一隻冬菇、幾粒蝦米已經很圓滿。豬肉只需鹽醃一晚再沖洗，冬菇只用豉油糖醃2小時，其餘留意不同的浸泡時間，糯米浸一小時便足夠加點鹽調味，冬菇則最好浸一晚，索飽水才易軟腍。

按圖看清「簡易包糉法」做法逐格睇：

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糉葉、鹹水草處理方法

1. 先把糭葉和鹹水草烚煮15分鐘，再焗15分鐘。

2. 清洗後，抹乾，把糭葉兩邊修剪。

包糉方法

1. 把2塊糭，一半叠在一起。約在中間位置，屈摺成向下的錐體。

2. 先放糯米鋪平，再放去皮綠豆鋪平。再加入其他餡料，再蓋上去皮綠豆和糯米。

3. 兩旁各加插一塊糭葉，加高。糯米餡料便不易跌出。兩邊再向內按壓修整。

4. 面層蓋上一塊糭葉，壓實。再把兩邊糭葉向內摺，壓實。

5. 上面的糭葉向下覆蓋。下面的向上屈摺覆蓋。壓實，反轉。

6. 鹹水草放在約1/3位置，預留一小段打結。鹹水草紮緊，繞3-4圈。繞向另一端的1/3位置，繼續紮緊打圈。最後反轉，在背面打結。大功告成！

健康小貼士：

有些人會在糯米、去皮綠豆內加入鹽和糖，甚至雞粉，豬腩肉又用上很多調味，其實都不用，簡簡單單只用鹽已足夠。而且一隻蛋黃鹹肉糉已有500至600卡路里，差不多是3碗飯（1碗約200卡路里）的分量，無謂再增加負擔吧！

鹹肉糉食譜

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食譜 鹹肉糉（烚） 材料 糯米1/3斤、去皮綠豆1/4斤、五花腩200克、乾冬菇4-5隻、蝦米30克、鹹蛋黃4-5個、糭葉25-30塊、鹹水草4-6條、鹽適量、糖少許、豉油少許 做法 1. 煲一鍋熱水，放入糭葉和鹹水草烚15分鐘，焗15分鐘，盛起沖洗抹乾修剪。 2. 糯米以清水浸45分鐘至1小時，瀝乾，下1/4茶匙鹽拌勻。 3. 去皮綠豆浸泡半小時，瀝乾，下1/8茶匙鹽拌勻。 4. 冬菇浸4小時或以上，去蒂瀝乾，加糖、豉油拌勻，醃2小時。蝦米浸15分鐘，瀝乾。 5. 腩肉洗淨，平均切6件，下1/4茶匙鹽，醃一夜後，沖洗抹乾。 6. 把2塊糭葉叠起，於中間位置屈摺成小錐形，依次放入2匙糯米、1匙去皮綠豆鋪平。 7. 加入蝦米、腩肉、冬菇、鹹蛋黃、放入適量去皮綠豆、糯米鋪好，蓋1塊糭葉在上。 8. 把2塊糭葉分別放在兩旁，向內屈摺，壓實成長形，把上方糭葉屈向下，下方糭葉屈向上，成長方形。 9. 反轉，尖角向上，鹹水草預留4吋長度，在1/3位置打圈紮緊，繞至另一邊1/3位置紮緊，打結。 10. 煲一鍋熱水，把糭放入水中，大火烚至滾起，轉中小火烚2小時即成。

攝錄、剪接：李啟康

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