中秋月餅早鳥優惠2022｜純素低糖生酮新口味　製奶皇月鬆化有秘技

中秋節今年是9月10日，但早鳥優惠預購月餅，各大餅家、酒店及小店已經推出。網路人氣度高企的中秋月餅，除了傳統蛋黃蓮蓉月、雙黃白蓮蓉月、流心奶皇月餅之外，以純素、低糖、生酮等為主題的月餅承先啟後傾巢而出，迎合各門各派的飲食文化。月餅的口味年年層出不窮，果香、茶香、子薑香等五花八門。



做月餅最要緊是分量均稱，不論外皮及餡料也要先分成等份，之後在包製處理上會更方便易做。

親製奶皇月餅示範 150℃焗10分鐘復鬆化

大家可能對奶皇月餅情有獨鍾，除了大多數商戶也推出奶皇月餅禮盒裝之外，DIY月餅工作坊亦以教授奶皇月餅作亮點。記者早前參加奇華餅家的奶皇月餅Workshop，發覺做奶皇月餅也不太困難，過程充滿趣味，最要緊是專業師傅的耐心教導。做餅逾30年的林歡師傅細心教授學員製作月餅，並分享奶皇月餅打開包裝後，回復香脆的秘訣，林師傅說不論傳統月餅或是奶黃月餅，大概用150℃翻焗10分鐘，便可將奶黃月餅「起死回生」回復香脆，使質地還原鬆化，並有新鮮出爐一樣的既視感。

按下圖看「蛋黃奶皇月餅」的製作過程：

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奇華餅家將舉辦「角落小夥伴（卡通） 奶皇月餅課堂」；另外網上已有「字母造形迷你月餅課堂」，有興趣者可報名參與，參加者完成課堂後，可帶走完成品共4個迷你蛋黃蓮蓉月餅及4個迷你蛋黃豆沙月餅。

字母造形迷你月餅課堂，學員可親手為自己製作的月餅印上自選喜愛的英文字母及圖案。（奇華工作坊官網）

「字母造形迷你月餅課堂」

學費︰$660

名額︰8人

地址︰灣仔皇后大道東188號2樓奇華餅家旗艦店及工作坊

報名方法︰奇華工作坊官網報名 / 親臨工作坊場地

*此課程只接受13歲或以上學員報名

中秋月餅2022早鳥優惠 精選15款可享優惠

精選以下15款月餅，網羅純素、低糖及生酮月餅，還有滲入果香、茶香、棗香等清新口味的創新月餅，當然少不了承傳經典的傳統口味，包括奶皇月、蓮蓉月及豆沙月等，月餅包裝也是愈見精美，各餅家、酒店食府等已推出選購月餅的早鳥優惠與眾共賀中秋佳節。

【純素月餅】

望月純素奶黃月餅，適合純素食者及對蛋奶過敏人士，採用純素牛油，不含蛋、奶。早鳥優惠價︰純素奶黃月餅$188（原價$228）、流心抹茶月餅、抹茶紅豆月餅、經典奶黃月餅$178（原價$218）、陳皮紅豆月餅$168（原價$198）、榴槤奶黃月餅$248（原價$208），全部一盒4個裝。

望月月餅（朱潤富攝）

Green Common 「純喜月」系列，每盒4個裝，除了純素奶黃月餅之外，純素低糖綠茶月餅值得一試，用上更健康的羅漢果糖；而兩款月餅採用有機純素牛油，0毫克膽固醇及0克反式脂肪，同時無添加防腐劑。禮盒及月餅托盤均可完全分解，減少對環境的負擔。早鳥優惠價︰純素低糖綠茶月餅禮盒$198（原價$248）、純素奶黃月餅禮盒$188（原價$238），由6月16日起於門市及網店預購禮券；另外，於Green Common門市或網店購買現金券，享「買$800送$200」及「買$450送$50」優惠，現金券適用於購買節日產品，用作購買月餅可享折上折。

素之樂早鳥優惠價︰網上登記成為會員享會員價折扣。7月3日起，黑芝麻蓮蓉月餅$250（原價$388）、秋月精選（豆沙、班蘭、五仁、黑芝麻白蓮蓉）$250（原價$388），一盒4個裝。

【低糖月餅】

MeCakeKi x聖雅各褔群會籽陽烘焙聖雅各褔群會籽陽烘焙為智障及精神人士創造更多工作技能訓練及就業的機會，今年與MeCakeKi攜手合作推出「笑咪咪低糖傳統月餅系列」，包括陳皮豆沙月餅、蛋黃白蓮蓉月餅。在大幅減低糖分控制在5%之內，保持月餅軟滑甘香。早鳥優惠價︰即日至8月20日，低至88折。查詢︰55328889/ mecakeki ig。

MeCakeKi x聖雅各褔群會籽陽烘焙「笑咪咪低糖傳統月餅系列」。（ mecakeki ig）

【生酮月餅】

酮福堂

全新無糖、低碳生酮四色流心奶皇月餅，口味包括奶皇原味、黑芝麻、開心果、藍山咖啡。早鳥優惠價︰酮福堂網站目前顯示「生酮四色流心月餅」$628/2盒（原價$458/盒）、「生酮流心奶黃月餅」$598/2盒（原價438/盒），一盒4個裝。

低碳生酮四色流心奶皇月餅。（酮福堂fb）

【創新口味】

皇玥果香味月餅系列，一盒8個裝集柑桔、蔓越莓、鳳梨和紫甘薯為題的果香月餅，消暑減滯，目前限量於門店出售。早鳥優惠價︰7月1日至31日「明玥四色月餅禮盒」 （柑桔奶黃月餅、蔓越莓月餅、鳳梨月餅、紫甘薯月餅，各2個）$368（原價$428）。

Häagen-Dazs早鳥優惠價︰即日起至8月8日於專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，一般客戶享低至68折。「七星 ◆ 藝月」巨峰提子流心 X士多啤梨雪糕$489、「九星 ◆ 賞月」呍呢嗱雪糕 X 清甜肉桂蘋果夾心 X 芒果雪糕$530，另有多款口味等等。

即日起至8月8日於專門店或網上商店訂購各款雪糕月餅，一般客戶享低至68折。（Häagen-Dazs提供）

KiKi麵店（KiKi茶）全新「KiKi嘗．月」奶皇月餅禮盒，一盒6個裝包括「鳳梨奶皇月餅」丶「白桃烏龍奶皇月餅」及「茉莉綠茶奶月餅」，透出淡淡茶香，平衡甜膩口感。早鳥優惠價︰7月1日起接受預訂，8月31日前下單$208（原價$298），往分店購買，或登入KiKi 食品雜貨（香港店）及網上平台Klook訂購。

君悅酒店-港灣壹號早鳥優惠價︰即日至8月10日網上商店預訂，「港灣壹號精品月餅禮盒」創新月餅口味，包括子薑奶皇月餅、芒果椰子月餅、陳皮桂花棗皇月餅$372.3（原價$438），一盒6個裝。

港灣壹號精品月餅禮盒 $372.3。 （君悅酒店官網）

【傳統口味】

奇華餅家早鳥優惠價︰即日至7月15日，親臨分店 (香港國際機場分店除外) 預購禮券，「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒+環保袋乙個」$168（原價$208），一盒4個，包括士多啤梨乳酪奶皇月餅、蛋黃奶皇月餅、朱古力奶皇月餅及黑芝麻奶皇月餅。

「角落小夥伴音樂列車奶皇月餅禮盒+環保袋乙個」$168。（奇華餅家提供）

香港朗廷酒店-唐閣早鳥優惠價︰迷你奶黃月餅， 網上商店訂購，即日至7月24日$385（原價$528），一盒6個裝。

迷你奶黃月餅$385。（香港朗廷酒店提供）

Eaton HK-逸東軒早鳥優惠價︰7月1日至31日期間訂購，「奶黃迎月」迷你蛋黃奶黃月餅$298（原價$428）、「金黃明月」蛋黃白蓮蓉月餅$328（原價$458），一盒6個裝。

「奶黃迎月」迷你蛋黃奶黃月餅$298。（Eaton HK提供）

帝苑酒店早鳥優惠價︰8月21日或之前網上商店訂購，迷你奶黃雜錦月餅禮盒$298（原價$378），一盒6件，包括迷你奶黃月餅2個、迷你伯爵茶奶黃月餅2個及迷你香橙朱古力奶黃月餅2個；迷你陳皮豆沙月餅$318（原價$398），一盒6個裝。

迷你奶黃雜錦月餅禮盒$298。（帝苑酒店提供）

香港JW萬豪酒店-萬豪金殿迷你玫瑰紅棗月餅（原價$468），紅棗味濃郁，有助養顏補氣，一盒6個裝。另有雙黃薑汁白蓮蓉月餅、迷你奶黃月餅。早鳥優惠價︰即日至9月8日發售，網上預訂優惠：6月13日至7月8日 | 75折、7月9日至8月15日 | 85折、8月16日至9月8日 | 9折。

迷你玫瑰紅棗月餅，6月13日至7月8日75折。（香港JW萬豪酒店提供）

W酒店-星宴早鳥優惠價︰7月31日前網上商店訂購7折，流心芝麻月餅、流心奶黃月餅$348.6（原價$498），一盒6個裝，8月1至月31日8折。

流心芝麻月餅、流心奶黃月餅$348.6。（W酒店提供）

歷山酒店金箔白蓮蓉蛋黃月餅、金箔奶黃蛋黃月餅，每盒6個裝。早鳥優惠價︰8月28日前於酒店eShop預訂，金箔奶黃蛋黃月餅$248（原價$328）、金箔白蓮蓉蛋黃月餅$298（原價$398）、金箔月餅套裝 （以上口味各3件，共6個）$278（原價$368）。

金箔白蓮蓉蛋黃月餅$298、金箔奶黃蛋黃月餅$248。（歷山酒店提供）