【甜品食譜】綠豆糕製作簡易冰涼解暑　免焗免雪豆香濃郁

中秋節月餅的主角，蓮蓉和蛋黃，然後有了豆沙、五仁、奶皇、冰皮綠豆蓉和榴槤等，關係錯綜複雜。 以上各樣，再細看綠豆蓉可以擺脫冰皮，跳出來單獨做主角，成了綠豆糕，台灣的伴手禮也有它一席位。 攝錄：詹郭敏、陳錦超 攝影︰尹嘉蔚、詹郭敏 剪接：潘諾兒 場地提供：美亞廚具

月餅吃多了，難免感到滯膩也怕致肥，但在節日裡，我認同有月餅才像過中秋節。記得一個人在美國過節時，我特意在行李篋內藏了一個迷你月餅，圓月下舉行一個小小的切餅儀式。月餅雖小，蘊藏的心機及製作時間可真大了！我曾經跟老師傅學習過兩三堂做傳統月餅，搓皮、做餡、焗製...手藝講求經驗及技巧，那並非一蹴即就的事。

在時間的推移下，月餅也不再千篇一律。

綠豆糕。

回想當年，冰皮月餅初誕生，沒有被市場看好，在耳目相傳口碑載道下，終於成為風潮及時尚的產物。首代冰皮月餅，綠豆蓉蛋黃冰皮月，或許至今仍是很多人的心頭好。假如脫去冰皮外套，其實綠豆蓉自己也可以成為特色「月餅」，以月餅模擠壓炒製過的綠豆蓉，做成了綠豆糕，標誌的輪廓與味美能擔大旗成「打卡」主角。

綠豆糕。

製作綠豆蓉原來不太困難，在雜貨店買已去皮的綠豆，洗淨後先浸泡至脹身，方便豆心煮透。煮綠豆蓉的方法層出不窮，可以加水慢火烚煮，可以用電飯煲煮熟，若然仍見顆粒分明的豆豆，不妨用攪拌機攪爛直至成為綿密細緻的豆蓉。此時豆蓉仍然充滿水分，慢慢地水分會被收乾，但想豆蓉更香更滑，需要經過熱力翻炒，其間加入牛油及糖調味，不斷以慢火翻炒至水分蒸發，火喉太大會容易令豆蓉焦燶，大概用15至20分鐘（需按分量而調整），便製成了綠豆蓉，再後製成為綠豆糕，也可成為水晶包、冰皮月餅和西米盞等的餡心，或做糊做凍糕等，因此分量即使預鬆了也不需太擔心會浪費。

綠豆糕食譜。

健康小貼士︰

綠豆為全榖雜糧類，碳水化合物豐富，脂質偏少，含蛋白質及礦物質。《本草綱目》載：「綠豆消腫下氣，治寒熱，止泄痢，利小便，除脹滿，厚實腸胃，補益元氣，調和五臟，安精神，去浮風，潤皮膚...」綠豆味甘、性寒，無毒，入心胃兩經，具清熱消暑，利尿消腫，潤喉止渴及明目降壓之效，是常用的消暑食品。體質虛寒容易腹瀉的人要小心食用。

綠豆糕。

食譜 綠豆糕（炒） 材料 去皮綠豆1斤、水1.2升、牛油60克、糖60克 做法 1.將去皮綠豆洗淨後先浸泡8小時備用。 2.然後加入水用大火煲滾後，轉慢火煮15分鐘，期間要保持攪拌免焦底。 3.綠豆蓉大概變為600克，放入鑊內。 4.開慢火開始炒綠豆蓉，加入牛油及糖不斷翻炒至水份蒸發。 5.完成後揉勻待微涼，將大糰分成每35克一份。 6.放入模具擠壓成型完成。

相關食譜：

【奶黃月餅食譜】大廚教整餅精準控油 皮薄餡靚不分離

奶黃月餅食譜

+ 3 + 2

【月餅食譜】紅豆蛋黃月餅皮薄均勻 麵糰一定要休息！

紅豆蛋黃月餅食譜