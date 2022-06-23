回歸25周年｜21食品升幅最多豆豉鯪魚$5.6變$30！薪酬跑輸豬牛雞

香港回歸25年，四分之一個世紀過去，比較1997年與2022年，市民工資中位數的升幅僅50%，而糧油、肉類及罐頭食品升勢大多衝破三位數，豬扒+258%、牛腩+334%、活雞+336%、豆豉鯪魚+436%…百物騰貴，2022年香港在「全球生活費最高城市」中蟬聯榜首，香港人買餸開飯等開支節節上升。



90與千禧後的年輕人對於香港回歸的歷史可能認識較淺，70、80後的「中青」或更成熟的長輩們對於香港回歸了25年，轉眼原來已渡過四分之一個世紀，百般滋味在心頭，也許是百感交集。有人留在香港，有家庭選擇舉家移民，當初彼此熟稔的面孔如今各赴前程。物換星移，畢竟25年以來香港人在生活大小事上逐漸經歷變化，就以最貼近我們日常生活的食品價格為例，回首1997年的米、油、菜、肉、魚、水果等售價，與現今作比對已有大幅度攀升。

回首1997年的糧食售價與現今相比已有大幅度攀升。（鄭子峰攝）

21項民生代表食品 25年比較活雞價升達336%

據香港政府統計處的香港統計年刊，每年都會羅列出一系列民生代表食品的平均批發價格及零售價格，包括絲苗大米、豬肉、豬扒、牛肉、牛腩、活雞、紅衫魚、石斑、鯇魚、大魚、白菜、菜心、番茄、蘋果、橙、雞蛋、砂糖。「民以食為天，食以米為主」，大米是很多家庭的日常必需品，1997年大米的平均零售價（每公斤計）為$8.51（以1包8公斤米為例約$68）；2022年3月（截至最新數字）上升至$12.9（以1包8公斤米為例約$103.2），增長逾50%。

活雞由1997年至今由每公斤$36.09增至$157.4（以一隻2斤活雞為例由$43.75增至$190.79）升幅達336%。（資料圖片）

看看豬扒和牛腩的升幅更是驚人，豬扒、牛腩在25年前的平均零售價分別是$51.58、$41.07（以1公斤=1.65斤為例，每斤約$31.3、$24.9）；本年分別是$184.8、$178.4（每斤約$112、$108.12），各自飆升約258%及334%。活雞亦由每公斤$36.09增至$157.4（以一隻2斤活雞為例由$43.75增至$190.79）升幅達336%。

1997鑄造的香港硬幣，香港百物騰貴。（尹嘉蔚攝）

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月薪中位數$9000增至$18000 25年升勢跑輸豬牛雞

入息薪酬與消費物價息息相關，香港打工仔的每月薪酬中位數，據政府統計處資料，1997年「就業人口每月工資」中位數約$9000、「家庭住戶每月收入」中位數約$17000；25年後到2022年截至1-3月最新統計數字，「就業人口每月工資」中位數約$18000、而「家庭住戶每月入息」中位數則為$28700，增長分別是50%及69%。比較例如是豬扒和牛腩在25年後已各自飆升了258%及334%左右，工資的增幅遠遠未及這兩項食品的升勢，惟較貼近大米價格的增長幅度。

早餐吃火鍋是劇本，麵包、咖啡或清水才是大眾市民的日常，2022年截至1-3月統計數字，「就業人口每月工資」中位數為$18000。（《97家有喜事》劇照）

超市食品跑贏通脹 豆豉鯪魚$5.6變$30

超級市場的食品售價升幅不遜於鮮活食品，其中就以罐頭食品價格的升幅最大，比較25年前豆豉鯪魚227克、回鍋肉198克和火腿豬肉397克等罐頭$10有找。現時豆豉鯪魚賣約$30（升436%）、回鍋肉$18（升374%）、火腿豬肉$28（升204%）。當年家裡常備三、四罐豆豉鯪魚，配菜心、茄汁豆和白飯，父母知慳識儉為糊口奔馳，購買食品也是應慳盡慳。

1997年，罐頭食品大多$10可找。（資料圖片）

超市也看準了顧客的心理，當年以慶祝香港回歸為綽頭，在將近七．一時紛紛大割價，促發超市減價戰︰「惠康雙剔購物保證」、「至好當然係百佳」……大型超市各自積極搶客，貨品大平賣之外，又以「超值價」換購廚具來吸引消費者；然而，25年以來，本港綜合消費物價指數（Composite CPI）由1997年的82.4點，升至2022年5月份的102.9點，累積通脹接近24.9%，比較本周三（22/6/2022）超市食品和25年前的售價，大部分貨品價格均跑贏了通脹。

1997年，大型超市上演「減價戰」，貨品大特價之外，又以「超值價」換購廚具吸引消費者。（11997廣告截圖）

八達通97年9月1日面世 由數散銀踏進拍卡年代電子交易

除了民生食品及打工仔收入在回歸25年之間有明顯變化之外，買餸、買食材的付款方法也隨時代及科技進步，由硬幣、紙幣進化到電子貨幣。如今市民日常出行購物，以電子貨幣交易已是司空見慣，眼見公共屋邨的新型街市，很多檔主已安裝八達通處理器，顧客當中不乏長者也常常利用電子支付方式消費買餸。

現時的新型街市已有不少檔販引入八達通收費。（鍾偉德攝）

追溯至1997年9月1日，八達通收費系統正式面世，免除使用輔幣之不便，由「數大餅」進步至「嘟卡」即行。到2000年4月，八達通擴展到更多種類的應用範疇，尤其是零售業，令市民出行及消費更加輕鬆。當年1997，八達通播出兩款30秒電視廣告宣傳及教導市民如何使用及增值，並以「六大交通工具．一台通用的電子車票」吸引市民轉用。

生於斯，長於斯；香港人一一見證回歸25年間的各樣變化，願香港發展在未來譜寫新章。

1997年9月1日，八達通收費系統正式面世，並推出廣告宣傳教市民使用。（八達通廣告片截圖）

2022年香港打工仔的每月薪酬中位數是多少？ 據政府統計處資料， 2022年截至1-3月最新統計數字，「就業人口每月工資」中位數約$18000。 1997年至2022年，25年間累積通脹上升多少？ 25年以來，本港綜合消費物價指數由1997年的82.4點，升至2022年5月份的102.9點，累積通脹接近24.9%。 八達通於何時在香港流通？ 1997年9月1日，八達通收費系統正式面世；到2000年4月，八達通擴展到更多種類的應用範疇，尤其是零售業。

參考資料︰消費物價指數月報(1997年2月)、香港統計年刊(1998年版)、 香港的發展統計圖表、綜合住戶統計調查按季統計報告（2022年1-3月）、香港統計月刊（2022年5月）、消費物價指數月數 (2022年5月)、蔬菜統營處、八達通