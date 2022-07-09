揀西瓜貼士｜西瓜嘔白泡內行人解釋病因　揀西瓜4招肚臍大或小好?

小暑、大暑，7月天正值炎夏，吃西瓜助消暑又健康，不過買西瓜赫見西瓜吐白沬，難道西瓜也會中毒？



西瓜嘔白泡 熱到中暑？

台灣民眾張小姐購買西瓜，擺於家中不夠一天，見到西瓜蒂位置「口吐白沫」，流出白色液體，感覺西瓜可能要爆炸似的，又懷疑西瓜染病，於是拍照發佈社交平台上分享，網民幽默問︰「奶蓋西瓜。」「西瓜喝醉了？」「西瓜暈車浪嗎？」「熱到中暑？」「西瓜炸彈爆炸了很臭的。」「西瓜有泡泡，表示裡面壞掉了。」買到這個怪西瓜的張小姐問為甚麼西瓜出現不明液體？

西瓜為何嘔白泡？按圖了解︰

之前有名台灣民眾分享，買回家後的西瓜突然「嘔白泡」。（Costco好市多 商品經驗老實說 FB）

「栽仔病」西瓜肉腐爛 發酵產氣最後自爆

台灣瓜農解釋，這個怪西瓜確實是生病，可診斷為「栽仔病」。原因西瓜授粉結果時吸收了過多露水，西瓜底部會生出一塊約0.5厘米的小黃斑，當西瓜逐漸成熟，底部往內部漸漸腐爛，果肉產生的水分會發酵產生空氣，西瓜內部積存愈來愈多的氣體，最後自然吐出或爆開，如果有經驗的瓜農即能及早發現然後割除棄置。

台灣瓜農解釋，西瓜吐白沫可能是染上「栽仔病」，果肉已腐爛並在發酵。（Costco好市多 商品經驗老實說 FB）

免買爛西瓜 有黃斑不要買

想避免買到爛西瓜，記者向本港網絡水果商店「果道館」負責人黃冠雄（Nicholas）請教，Nicholas指出揀西瓜看看底部「肚臍」小的為好；而頂部蒂頭要捲，瓜皮綠色的紋路要深，即深綠色部分愈深愈好，寬度要均勻，整個西瓜的色差也是愈大愈好。如果外表有黃斑的則不要購買，因為西瓜內部即使爛了，瓜的重量不會變，但外表就會變色。此外，挑選西瓜愈重愈好，代表果肉紮實，少沙狀物。雖然，不少人喜歡吃「起沙」的西瓜，認為這樣更甜及可口；不過，Nicholas說「起沙」最好不要太多，否則少果肉會影響口感。

按圖有心得，避免買到爛西瓜的挑選4大方法︰

買了一大個西瓜，最好還是趁新鮮食用，若是吃不完的話，必須用保鮮紙或密封袋封好後冷藏，盡快享用。

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參考資料︰自由時報