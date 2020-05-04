【消暑食物】西瓜綠豆呷醋解暑8大食物　不吃雪糕都可涼浸浸！

炎夏將至，身體常會感到怠倦，容易無胃口，喝消暑的湯水或自製果汁既可補充營養，亦能夠提升食慾。適合夏季吃的食物，除了大家熟悉的冬瓜西瓜，原來呷醋也可為你消暑降溫。

醋可提升料理的味道，鹽用量可相對減少。（視覺中國）

醋 減蔬菜維他命C消失

由於夏季時會多喝水，胃酸相應減少，令食欲減退，適量吃醋能增加胃酸的濃度，開胃生津。另外，在烹飪時加入幾滴醋，會減少蔬菜中維他命C的損失，有利於食物中鐵的吸收。

食用建議：飲用果醋、醋醃洋蔥、醋溜土豆絲、糖醋魚或糖醋排骨等風味小炒。

冬瓜是夏天必備的消暑食材。（視覺中國）

冬瓜 利小便煩熱腎虛者少吃

性甘平清熱、養胃生津，適用於煩熱、小便不利、咳喘、高血壓症患者。但脾胃虛寒、腎虛者應少吃。

食用建議：將冬瓜皮及西瓜皮加水煮成湯水最具消暑效果，其他烹調方法如燜煮或清炒。

青瓜做涼拌式沙律也非常可口。（資料圖片）

青瓜 止喝增食慾

清熱解暑、增進食慾、止渴利尿。脾胃虛寒者，不宜多吃。女士月經時，要忌吃生冷青瓜。

食用建議：青瓜是多水份的蔬菜，最宜涼拌或做成沙律，不宜高溫烹調，保持青瓜的全營養。

苦瓜又名涼瓜，生吃熟吃對清熱解暑同樣見效。（資料圖片）

苦瓜 明目清心增免疫力

苦瓜能清熱解毒、明目清心、幫助消化，而且有豐富維他命C，有助提升免疫力。但不宜過量食用，因有可能引起噁心及嘔吐等症狀。

食用建議：可生吃苦瓜，榨汁飲用，苦瓜炒蛋或苦瓜炒牛肉可減輕苦瓜的苦味。

西瓜是夏天常備水果，但感冒或糖尿病患者要慎吃。（資料圖片）

西瓜 解毒生津感冒時忌吃

利尿、清熱解毒、生津止渴，有豐富的營養，如蔗糖、胡蘿蔔素及維他命C等。但寒涼體質、感冒或糖尿病患者不宜多吃，因西瓜內的糖分，及其利尿作用，可增加糖尿病患者的腎臟負擔，並將血糖及尿糖提升。

食用建議：直接吃或將冬瓜皮及西瓜皮加水煮成湯水，最具消暑效果。

綠豆用來消暑，以大火煮沸十數分鐘做成湯水，能達消暑功效。（資料圖片）

綠豆 清熱去水腫

清熱消暑，利尿去水腫。但寒涼體質、老人、兒童及體虛的人會因消化功能較差，容易導致腹瀉，所以不宜多吃。

食用建議：以大火煮沸十數分鐘做成湯水，能達消暑功效。

海帶別名昆布，屬可食用的藻類。（視覺中國）

海帶 降血壓除積熱

有多種營養物質，有助清除體內積熱，可降低血壓。但海帶性寒，脾胃虛寒者忌食。

食用建議：可與豆腐、魚、蘑菇、雞蛋、蔬菜同炒同煮，可作湯或涼拌。

綠茶沒有經過發酵，其抗氧化營養素的含量比烏龍茶或紅茶高。（資料圖片）

綠茶 出汗後補充鉀元素

消暑清熱，解毒止渴，大量出汗後喝綠茶可幫助身體補充流失的鉀元素。但綠茶偏寒，腸胃不好的人喝後容易脹氣。

食用建議：直接飲用，冷熱均可，加蜜糖及楓糖等增加風味。

手拍青瓜涼拌菜可為炎夏打開味蕾。（資料圖片）

消暑簡易食譜

手拍青瓜

材料︰

青瓜1條（大）

糖2茶匙

鹽少許

辣椒油少許

白醋2茶匙

蒜蓉1茶匙

麻油1茶匙

做法：

1. 將青瓜切頭切尾，磨心去苦澀，用刀背輕輕拍碎後放入碗中。

2. 先下糖拌勻，再下鹽，後加入白醋、蒜泥、麻油和辣椒油拌勻即可。