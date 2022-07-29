純素雪糕｜Dreyer’s GreenCommon 26款卡路里排名　5款最低糖低脂

純素「雪糕」適合乳糖不耐症人士、純素者及廣泛群眾，滿足炎夏消暑降溫的渴望。純素「雪糕」的味道和質感可媲美用牛奶製成的雪糕，但一般來說卻更低卡、低糖及低脂。最低熱量的5款純素「雪糕」，怕肥的人不妨偶爾品嚐。明明吃着宛如雪糕的產品，卻不可以用雪糕來標明，原因為何？購買時可留意什麼？



純素雪糕不含牛奶 只能叫「冷凍甜點」

素食文化蔚然成風，各式各樣素食品進佔消費市場，不止於素食者，是以大眾顧客為目標，當中包括純素「雪糕」。純素（vegan）的定義是食品當中沒有牛奶、乳製品、蛋，自2016年或更早前，市場研究公司Mintel的數據已顯示，近45%的消費者表示購買純素「雪糕」的頻率比過去要高。香港的純素「雪糕」市場由幾年前只得一、兩個品牌，時至今日在超市中能容易接觸到消費者的至少有Halo Top、Green Common、Harmony、SO COCO、Ice Age、Happy Cow，最近連Dreyer’s亦推出三款全新口味的純素「雪糕」，讓消費者有更多選擇。

純素雪糕因不含牛奶，消費市場上只能稱為「非乳製冷凍甜點」（nondairy frozen dessert）。

冰凍的純素「雪糕」絕對能滿足夏日熾熱下的渴望，但純素「雪糕」嚴格來說不能稱呼為雪糕，因此在消費市場中只見到標示為純素「冰凍甜點」。美國食品和藥物管理局將雪糕定義為一種冷凍的巴氏殺菌產品，由含有至少10%乳脂的乳製品製成。故此利用椰奶、腰果奶、燕麥奶、大豆蛋白或其他不含牛奶製作的甜點會被冠以「非乳製冷凍甜點」（nondairy frozen dessert）的名稱。這些取代了牛奶中的植物奶及大豆蛋白等增加了純素「雪糕」的質地，並提供了脂肪和蛋白質，而成分表中會發現黃原膠（xanthan gum）或瓜爾豆膠（guar gum）等來增加純素「雪糕」的稠度、穩定和延緩冰晶的生長。

純素「雪糕」中會發現瓜爾豆膠（guar gum））或黃原膠（xanthan gum），增加純素「雪糕」的稠度、穩定和延緩冰晶的生長。

純素「雪糕」尤其適合2類人 7品牌26款熱量一覽

純素「雪糕」適合乳糖不耐症者、純素食者食用，不過需控制體重及減肥的人士要慎吃，炎夏裡少食多滋味，多吃仍是會致肥。如果由椰奶製作的純素「雪糕」，飽和脂肪含量較高；使用燕麥奶、腰果奶或杏仁奶的單元不飽和脂肪則較多，對心臟健康會較好。各純素「雪糕」品牌使用的植物奶或植物成分一覽︰

「Halo Top」︰燕麥奶

「Harmony」︰腰果奶

「Green Common、Happy Cow、SO COCO」︰椰奶

「Ice Age」︰植物乳清蛋白（whey proteins）

「Dreyer's」︰豆渣（okara）



按圖睇26款純素「雪糕」的熱量及營養︰

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至於糖及總脂肪的含量，則取決於不同的口味和品牌，若擔心糖攝入量，購買前宜查看營養成分標籤。

記者親自到香港各間超市搜查了7大品牌，共26款有食物標籤的純素「雪糕」，了解其熱量、糖分及脂肪含量。26款純素「雪糕」的平均熱量為157千卡/100毫升，13.8克糖，8.7克總脂肪。先比較Dreyer’s呍呢拿雪糕及呍呢拿純素冰凍甜點，以每100毫升計算，前者的熱量稍低有116千卡，後者約124千卡，糖分及總脂肪的含量相差不遠。

Dreyer's呍呢拿雪糕︰116千卡/100毫升，12.2克糖，6.6克總脂肪。

Dreyer's呍呢拿純素冰凍甜點，約124千卡/100毫升，13.1克糖，6.8克總脂肪。



Dreyer’s呍呢拿純素冰凍甜點每食用分量90毫升含112千卡，味道跟呍呢拿雪糕沒有很大分別，若相比另一些純素冰凍甜點的牌子，其質感較細碎。

然而另一些牌子，例如是Bulla、Movenpick呍呢拿雪糕，他們的熱量、糖及總脂肪一般比所有口味的純素「雪糕」要高。

Bulla呍呢拿雪糕︰277千卡/100毫升，24.6克糖，14.9克總脂肪。

Movenpick呍呢拿雪糕︰256千卡/100毫升，22.4克糖，14.7克總脂肪。



再觀察最常見的朱古力口味，以Haagen-Dazs比利時朱古力雪糕含312千卡/100毫升，25克糖，20克總脂肪來比對，綜觀是次搜查樣本中的6款純素朱古力「雪糕」，均比由乳製品製作的雪糕更低卡、低糖及低脂。

若加入植物乳清蛋白whey proteins的純素「雪糕」，質感更延綿有「韌性」。

Dreyer’s、Green Common 5款純素「雪糕」最低熱量

若想試試新口味、怕吃甜品會致肥，卻又想稍稍放肆的人士可參考以下選擇︰

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最低熱量的5款純素「雪糕」︰

Dreyer’s芒果味純素冰凍甜點，約108.9千卡/100毫升（每杯分量98千卡）。

Green Common抹茶純素冰凍甜點，112千卡/ 100毫升（每杯分量112千卡）。

Dreyer’s朱古力純素冰凍甜點，約113千卡/100毫升（每杯分量102千卡）。

Green Common朱古力純素冰凍甜點，119千卡/ 100毫升（每杯分量119千卡）。

Dreyer’s呍呢拿純素冰凍甜點，約124千卡/100毫升（每杯分量112千卡）。

最低糖的5款純素「雪糕」︰

Dreyer’s朱古力純素冰凍甜點，8.6克糖/100毫升。

Green Common抹茶純素冰凍甜點，10.9克糖/ 100毫升。

Happy Cow黑白芝麻純素冰凍甜點，10.9克糖/100毫升。

Halo Top燕麥奶焦糖脆餅純素冰凍甜點，11克糖/ 100克。

Green Common朱古力純素冰凍甜點，11.4克糖/ 100毫升。

最低脂的3款純素「雪糕」︰

Ice Age檸檬青蘋果味純素冰凍甜點，4.3克總脂肪/100毫升。

Dreyer’s芒果味純素冰凍甜點，4.9克總脂肪/100毫升。

Halo Top燕麥奶焦糖脆餅純素冰凍甜點，5克總脂肪/ 100克。

最低熱量的5款純素「雪糕」有哪些？ Halo Top燕麥奶焦糖脆餅味、 Halo Top燕麥奶花生醬朱古力味、Dreyer’s芒果味、Green Common抹茶味及Dreyer’s朱古力味。 為何純素「雪糕」不能叫雪糕？ 美國食品和藥物管理局（FDA）將雪糕定義為一種冷凍的巴氏殺菌產品，由含有至少10%乳脂的乳製品製成。故此利用椰奶、腰果奶、燕麥奶、大豆蛋白或其他不含牛奶製作的甜點會被冠以「非乳製冷凍甜點」（nondairy frozen dessert）的名稱。 純素「雪糕」適合哪些人食？ 純素「雪糕」適合乳糖不耐症者、純素食者及廣泛群眾食用。

參考資料︰Consumers Report