【餃子營養】實檢15品牌27款冷凍餃子　3大低熱量及低脂水餃排名

冷凍餃子是常見的貯糧，不外出用膳，或想簡簡單單煮，餃子美味、方便又飽肚。享用美食的同時，若能兼顧健康更好。小小一隻餃子，大可能潛藏高脂陷阱，不經不覺吃一碗10隻水餃，隨時熱量飆升，愈食愈肥。 眾多的冷凍餃子品種，哪款的熱量最高？哪些超過食安中心的高脂食物標準？

攝影：尹嘉蔚

小小一隻餃子，大可能潛藏高脂陷阱。（李賢華攝）

台灣營養師孫語霙曾表示，水餃的內餡混了不少隱藏版油脂「肥肉」，一顆水餃或已有50至60千卡。水餃內含肥肉跟瘦肉，有些菜肉餃摻入白菜或韭菜，整體來說，蛋白質含量不太高，吃10隻水餃攝取多的是澱粉和油脂。另據食物環境衛生署食物安全中心出版的資料，低脂食品定義為每100克固體食物含不超過3克脂肪；而每100克的食物，脂肪多於20克（約4茶匙油）便屬高脂食物。

吃10隻水餃攝取多的是澱粉和油脂。（馮嘉雯攝）

Nutri-Pro營養師曾美慧（Amy）曾撰文表示餃子脂肪含量高，並羅列出10大高脂餃子排行榜，榜首的餃子是「快易煮」白菜鮮蝦餃子，每100克含有15克脂肪（約3茶匙油），吃10隻已攝取496千卡。文中Amy解釋每天煮食油的建議攝取量為6至7茶匙油，一餐水餃餐可能已吸收4至6茶匙油；而一碗白飯的熱量約250千卡，一餐高脂水餃的熱量，有機會約同2至3碗飯。

按圖了解營養師曾美慧的「10大高脂餃子排行榜」（前5名）︰

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（資料來源︰健營生活.關心你的營養師FB專頁）

此外，Amy同時列出10大營養師推薦餃子排行榜，為脂肪含量較低的品種，並提醒較低脂的餃子，亦要注意食用分量。餃子皮為五穀類，例如一餐10隻水餃加一個麵，五穀分量有機會超標。最好加菜，補充纖維攝取，在其他正餐加優質蛋白質，例如雞蛋、瘦肉及海鮮等。因蛋白質攝取不足會拖慢新陳代謝，容易致肥。

按圖有「10大營養師推薦餃子排行榜」（前5名）︰

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（資料來源︰健營生活.關心你的營養師FB專頁）

記者亦親自隨機抽檢各大超市內的冷凍餃子共15品牌27款，想選擇低熱量及低脂的款式，該選哪款較好？發現當中全部樣本沒有超出食安中心的高脂食物標準（每100克食物多於20克脂肪），100克餃子約有3至8隻不等，即使全部樣本沒有超於高脂食物標準，但一餐吃餃子10-12隻或以上的話，脂肪攝入量可能驚人，應多加留神。

選擇低熱量及低脂的款式，該選哪款較好？（莊堅毅攝）

樣本中最高脂的一款是東東鳳城水餃含脂肪14.2克/100克（約6.5隻）；而熱量最高的一款是興記韭菜豬肉水餃有234千卡/100克（約4隻）。另外，某些餃子款式亦添入豬油、豬脂及其他添加劑，消費者購買時宜閱讀成分及營養標籤。

某些餃子款式亦添入豬油、豬脂及其他添加劑，消費者購買時宜閱讀成分及營養標籤。

點撃以下各圖了解市面的冷凍餃子的熱量、脂肪含量及營養，當中可有你常吃的牌子及款式？（排序由高至低熱量）

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從記者抽檢的27款餃子樣本中，總結27款樣本的平均熱量是187千卡/100克，平均脂肪量為8.4克/100克。比較水餃最高與最低熱量的相差約1.5倍；脂肪量相差約6.8倍。CJ粟米豬肉王餃子及鮮菜豬肉王餃子 ，因為餃子體型偏大，食用10隻已分別攝入約770千卡及697千卡，約3碗白飯的熱量。

按圖看發現結果，總結3大低熱量及3大低脂餃子︰

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參考資料︰食物安全中心/健營生活.關心你的營養師