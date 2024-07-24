青瓜保存｜延長保鮮期放雪櫃前多做1步免凍傷　防出水直放或橫放?

夏天青瓜當造，消暑開胃又可減肥，但青瓜買太多，放雪櫃太耐會凍傷、變壞、易黑及「生水」。切記青瓜不可以直接入雪櫃，多做一步延長保鮮期。



青瓜保鮮｜最佳存放溫度約8℃

青瓜若放在室溫下，大約3-4天會流失水分，因此建議青瓜放入雪櫃保存。不過，青瓜非常容易凍傷，它最佳的保存溫度約8℃左右，但家庭雪櫃的冷藏溫度通常在2-4℃，所以不宜直接將青瓜放進雪櫃以免凍傷。

按圖了解延長青瓜保鮮期免凍傷方法︰

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青瓜延長保鮮期4步驟｜必須抹乾直立企

1. 先將青瓜表面水分擦乾。

2. 用保鮮紙緊緊包裹。

3. 再套上一層保鮮袋密封，隔絕冷空氣。

4. 把青瓜直立放入雪櫃中保存。因直立放置能模擬青瓜的生長過程，若是橫放容易讓青瓜出水。

（iStock）

影片示範︰拍青瓜食譜｜爽口青涼10分鐘簡易涼拌菜 醬汁入味最緊要「拍」！

拍青瓜食譜

揀青瓜貼士｜愈粗愈好？壽司店只選一種青瓜

揀青瓜有一個重點，靠目測便知哪條青瓜更爽脆及沒有苦澀味，尤其適用於挑選日本青瓜。蔬果業界的買手及壽司店也是用這個鑒別方法來揀清脆的青瓜，用相同的成本卻購得更好的貨色，日本蔬果店業界代表杉本先生在電視節目上分享簡易的方法。

以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？

以下哪條青瓜，你認為較美味、較甜？（《相葉學》影片截圖）

按圖了解鑒別好味青瓜的方法，下次買青瓜時不妨參考︰

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A青瓜是大碼、B青瓜是加大碼。因為它們的收成期不一，B青瓜比A青瓜更成熟、粗壯，應是過一兩天後才被採摘的。

切開B青瓜觀察，內裡有細孔，甚至會浮於水面，是青瓜成過度的表現。同一價格下，一般人會揀粗壯的青瓜，但其實它已過了最佳收成期。切開A青瓜觀察，瓜肉緊實，口感爽脆，跟粗青瓜口感完全不一樣。所以宜選Ａ青瓜。

一般壽司店入貨會挑幼青瓜做青瓜卷，因為口感更爽更上乘。