拍青瓜食譜｜10分鐘簡易涼拌菜 醬汁入味最緊要拍！多做1步去苦澀

撰文：尹嘉蔚
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拍青瓜是家常涼拌菜，青瓜與調味料醬汁拌製而成，爽口清涼又開胃，佐酒或作前菜便餐，最適合夏季。

涼拌菜懶人料理　青瓜、木耳、蓮藕、苦瓜皆宜

涼拌菜的常用調味包括豉油、醋、麻油、辣椒油、蒜、糖、胡椒及鹽等。青瓜、木耳、蓮藕、苦瓜等也可成涼拌的主角。技巧也沒有太多，基本上是懶人料理，木耳和蓮藕也得先灼熟，而青瓜和苦瓜等可生吃的瓜果類，只需要「殺青」去點苦澀味，拌勻調味已大功告成。

此外，亦有些做法為保持瓜果本身的水分，會先用糖抓抓才加鹽拌勻，最後再加調味。但有一樣重要的是一定要「拍」散，不要整齊地「切」開一條一條，一字記之曰：「拍！」最能令醬汁入味。

拍青瓜食譜

拍青瓜（2-4人分量）

材料：青瓜1條、鹽2茶匙、蒜頭5瓣、豉油1茶匙、鎮江醋4湯匙、糖3湯匙、麻油2湯匙

做法：

1.切去青瓜頭尾，用刀背大力拍散及切開青瓜，去籽後切段。
2.青瓜拌入鹽，靜置10分鐘醃至出水，倒走水分備用。
3.蒜頭切碎成蒜蓉後，加入豉油、鎮江醋、糖及麻油拌勻。
4.將汁料與青瓜拌勻完成。

不失敗秘訣：

1.青瓜加鹽醃至出水（殺青），目的是去掉青瓜的澀味及令醬料入味。
2.將青瓜切頭、切尾後，以之打圈摩擦青瓜切面至出現白泡後沖洗，青瓜的苦味也會消失。
3.拍青瓜冷藏後享用風味更好。

健康小貼士：

青瓜能夠清熱去火，幫助消化及排毒，還有美白皮膚的效果。

攝影、攝錄、剪接：李啓康

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