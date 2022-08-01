咖啡渣用途｜除臭吸濕零成本效果媲美梳打粉　5用途多做1步防發霉

咖啡渣用途廣泛，有如家中常備的梳打粉般。雖然它並沒強效的清潔力，但對於吸除異味、吸濕、打蠟等卻有一手。若家中有沖咖啡的習慣，不妨將咖啡渣留下，循環再做，物盡其用，但用之前該如何處理避免發霉你又知道嗎？

攝影：余曉彤



用前多做一步防發霉

咖啡對都市人來說並不陌生，但沖泡咖啡剩下的咖啡渣往往遭人遺棄，當作垃圾棄掉。現時本地每日約生產12噸咖啡渣，事實上它的用途不止飲用，沖泡過後只需多做一步，便可繼續廢物利用。

沖泡過後的咖啡渣富含水分，放久了容易發霉，故使用前需先將當中的水分抽走。把咖啡渣鋪平在碟子上，放進微波爐以中高火烘乾約1分鐘或看到咖啡渣顏色轉淺便可。加熱的過程中，可攪動位於底層的咖啡渣，讓整份咖啡渣的水氣均勻地蒸發。

使用咖啡渣前必需將當中的水分抽走，不然放久容易發霉。

咖啡渣5大用途

用途一：咖啡渣加水除微波爐異味

市面出售的咖啡豆在烘焙過程中，會形成很多孔隙，加上殘餘的咖啡渣本身含有碳的元素，亦有許多細小氣孔，因此可以吸附異味及吸濕，同時散發出淡淡的咖啡香。如果是清除微波爐異味，先準備一碗咖啡渣加入少量清水，放入微波爐以中高火加熱2分鐘後靜待1分鐘便可。

咖啡渣加水以中高火叮2分鐘有助清除微波爐異味。

用途2：消除垃圾桶異味

垃圾桶用久了或會殘留臭味，特別是盛過菜汁、廚餘等，事前可以在底部鋪一層已烘乾的咖啡渣或者將咖啡渣放入茶包袋中，再放入垃圾桶中以吸走難聞的腐臭味。

咖啡渣本身有內有許多細小的氣孔，有助吸走難聞的腐臭味。

用途3：消除雪櫃異味

雪櫃一向是異味的集中地，不止檸檬及梳打粉可以吸味，將一小碗的咖啡渣放入雪櫃亦有異曲同工之妙。如擔心不慎倒瀉，亦可蓋上保鮮紙，戳幾個洞放雪櫃中。

除了檸檬及梳打粉，也可以放一小碗的咖啡渣入雪櫃吸味。

用途4：消除食物盒中的異味

膠製的食物盒盛裝過濃味的食物後大多會殘留氣味，即使清洗多次仍然嗅到食物的氣味，可將裝有咖啡渣的茶包袋放入膠盒並加蓋合上，擺放數天便可去除異味。

將咖啡渣放入茶包袋更容易使用。

用途5：植物天然肥料

咖啡渣約含有2％的氮含量，可以提供細菌所需的能量，將有機物轉變成肥料。當咖啡渣在消耗氮時，會促進土壤中微生物的生長，當微生物將咖啡渣分解後，這些氮肥就能為植物提供養分。如家中有種植盆栽，可將已烘乾後的咖啡渣與泥土混合，鋪於花盆的最下層，結實下層土壤結構。與此同時，將咖啡渣平鋪在盆栽土壤表層上，讓它自行分解，亦能為植物提供營養。

咖啡渣約含有2％的氮含量，將有機物轉變成肥料為植物提供養分。（網上圖片）

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社企「綠行俠」開設了品牌OneSTEP，設計和生產了不同環保小工具。（資料圖片）

現時連鎖咖啡店Pacific Coffee及Starbucks都可以給市民到分店取咖啡渣，筆者也是到Pacific Coffee自備容器索取，店員亦非常歡迎顧客索取，建議於非繁忙時間去取並謹記重用前必需烘乾防止發霉。

現時連鎖咖啡店Pacific Coffee及Starbucks都可以給市民到分店取咖啡渣。