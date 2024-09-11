洗潔精唧落百潔布係錯？碗碟勿浸過夜？專家教正確洗碗次序10重點

洗碗都要教？是的，別以為洗碗很簡單，其實原來當中有不少學問，還有先後次序之分。否則，不僅影響清潔效果，更有機會食菌落肚！到底洗碗的正確次序是什麼？洗潔精應直接倒在碗碟或洗碗海綿上？還是要先把它稀釋？



洗碗貼士｜碗碟浸過夜細菌增48萬倍！

洗碗對不少人來說是厭惡性的家務之一，常將已用的碗碟浸水，藉此拖延時間。然而這是個大錯特錯的做法！東京大學的食安研究團隊曾發表一項研究指，餐具使用後浸在水中，沒即時清洗會加快細菌繁殖，擺放時間愈長，滋生的數量愈多。如泡在水中超過10小時，細菌會由60-80個增至2900萬個，高達48萬倍，即使利用清潔劑或烘碗機清洗亦難以將所有細菌去除。因此最安全的做法便是用後即時清洗，減少細菌滋生同時亦比較容易清潔。

東京大學的食安研究團隊曾發表研究，發現擺放已使用的碗碟愈長時間，滋生細菌的數量愈多。（GETTYIMAGES）

洗碗貼士｜首先分類 再用廚紙抹碗碟

為免影響環境衛生及個人健康，碗碟使用後即時清洗是非常重要，想事半功倍更有效率，事前還要作好準備。香港專業進修學校職業訓練學院「家務助理基礎證書」導師關偉祺指，清洗前第一件事必須做的便是分類，先用廚房紙巾清理碗碟/煮食器皿中的剩飯菜汁，易於清洗同時防止去水管造成淤塞。

洗碗貼士｜洗潔精不應倒在碗碟或海綿上？

之後，準備一盤暖水並加入適量洗潔精稀釋成皂水。關導師解釋，對比將洗潔精直接落在海綿上，容易造成浪費，泡沫過多亦會把過水時間延長；將洗潔精稀釋會容易分解油污，易於清潔。

洗碗前準備：

1. 用廚房紙巾清理碗碟/煮食器皿中的剩飯菜汁。

2. 先將洗潔精與暖水調和成稀釋清潔劑。



關偉祺先生建議將洗潔精稀釋會容易分解油污，易於清潔。（資料圖片）

洗碗貼士｜洗碗分次序 最多油污清洗最後

關導師指基本上任何的食具和煮食器皿一律建議使用海綿清洗，目的是減少磨損、保護表面及塗層，特別是附有顏料圖案、高級搪瓷和不銹鋼等。另外，清洗次序亦同樣重要，應由沒有油污的開始，如洗菜盤/筲箕等，其後循序漸進將帶有油污的餐具、碗碟、生肉器皿及鍋具，一一洗擦乾淨。

洗碗都有先後次序，避免油污交叉感染。（photoAC）

請按圖看清洗碗碟先後次序及注意事項：

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正確洗碗次序：

1. 清洗沒有油污的器皿

如筲箕、備料的碗碟，先洗可避免感染油污，影響清潔成效。

2. 清洗筷子、餐具

使用海綿清洗可減少磨損，使用百潔布清洗容易破壞保護表層，材質，吸入更多污垢和洗潔精進入深處，更難以清洗乾淨。

3. 清洗碗碟

使用海綿清洗，不會刮花表面，影響外觀。

4. 清洗盛載生肉器皿

5. 清洗鍋具及鑊

對於「易潔廚具」，不能用百潔布清潔，不然會令塗層剝落，食用後影響身體健康。若然真的想用百潔布，可選擇「易潔廚具」專用的百潔布清潔。其他材質的鍋具亦應用海綿清潔，以防刮花。

6. 逐一過水

把污垢及殘留洗潔精沖洗乾淨。

7. 最後用滾水徹底沖洗

以達到殺菌消毒和快乾的效果。

8. 晾乾或抹乾

放在有間隔篩中自然晾乾或用廚房紙抹乾。不建議用布抹乾，因當中的纖維和細菌會重新黏附在碗碟上。

9. 放入密封式碗櫃

食具乾透後，可放罝在食具保溫櫃或乾爽密封式的碗櫃內，以防昆蟲傳播及細菌滋生。

10. 清潔消毒用具

每次清洗後，用消毒清潔劑清洗洗碗盤/膠盤，抹布及百潔布（需定期更換），能有效辟除異味，防止細菌滋生及發霉。